قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الأيام الأولى من فترة الوسم امتداد لفترة (دلوق نجم سهيل) المعروفة بهبوب الرياح الجنوبية الشرقية والمعروفة برياح الكوس والتي تكون فيها نسبة عالية من الرطوبة، ويستبشر أصحاب الحلال بأنها فترة مطيرة تنبت فيها الأعشاب في الصحراء لترعى الأغنام والإبل، أما إذا (دلق سهيل) برياح الشمال فإن فترة سهيل تكون جافة خالية من الأمطار وبالتالي لا يكون هناك عشب في الصحراء.

وأضاف المرزوق معلنا على حالة الطقس: نحن الآن في نهاية شهر أكتوبر وقد مضى أسبوع أو أكثر على دخول فترة الوسم ولم تسقط أمطار وأن بعض الشهود قالوا إن هناك أمطارا خفيفة جدا نزلت في بقعة صغيرة في جنوب الأحمدي، لكن لا يمكن التنبؤ بمعرفة فترة طويلة مثلا ولا يمكن التنبؤ أيضا بإمكانية سقوط الأمطار في نهاية شهر نوفمبر لأن المدة الزمنية كبيرة وفي هذه الفترة تكون نسبة الخطأ في التوقع كبيرة، فكلما قلّت المدة الزمنية قلت نسبة الخطأ والعكس صحيح، وهذا هو الدرس الأول الذي يتعلمه المتنبئ الجوي في بداية دراسته علم الأرصاد الجوية.

واستطرد: يمكننا القول انه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر نتوقع أن يكون الجو غائما الى غائم جزئيا مع ازدياد نسبة الغيوم من يوم الأربعاء ليصبح الجو غائما كليا مع احتمال ضئيل جدا لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتبلغ نسبة احتمال سقوط الأمطار بحدود 56%، وأما الرياح فتكون في هذه الفترة رياحا جنوبية غربية الى رياح شرقية خفيفة السرعة تبلغ سرعتها بين 17 و24 كم/ساعة هذه الفترة من الطقس الجاف والخالية من المطر وتشمل منطقة الهضبة الإيرانية شرقا الى جنوب ليبيا غربا أي أن منطقة شبه الجزيرة العربية مشمولة في هذا النطاق الجاف مع احتمال تزايد نسبة سقوط الأمطار في يوم الثلاثاء 14 نوفمبر التي سوف تبلغ أكثر من 60% مع هبوب رياح متقلبة الاتجاه بين جنوبية غربية الى رياح شرقية خفيفة السرعة.

وتابع: هذه الرياح هي رياح الكوس التي تسبب الغيوم ويكون الجو بين غائم الى غائم جزئيا وسوف تزيد أيضا من ارتفاع خفيف في درجات الحرارة يكون أعلى من المعدل العام لها، حيث تشير الدلائل الى أن درجات الحرارة سوف تكون أعلى من 26 درجة مئوية وهناك احتمال أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية في النهار، وأما في الليل فإن درجات الحرارة في هذه الفترة ستكون بين 13 و15 درجة مئوية.

وزاد المرزوق: تتحول الرياح في يوم الأربعاء 22 نوفمبر الى رياح شمالية غربية تجعل الجو مشمسا خاليا من الغيوم لفترة تكون بين 4 و5 أيام تنخفض الحرارة قليلا وتكون وفق معدلاتها التي تكون 26 درجة مئوية في النهار و14 درجة مئوية في الليل ثم تتحول الرياح في يوم الاثنين 27 نوفمبر الى رياح جنوبية شرقية رياح الكوس الخفيفة السرعة جدا وتكون سرعتها بين 5 و8 كم/ساعة تسبب هذه الرياح وجود الغيوم العالية التي تكون خالية من الأمطار حيث تبقى فرصة عدم وجود الأمطار مستمرة حتى نهاية شهر نوفمبر.