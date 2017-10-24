محمد راتب

أصدر 54 ديوانا من دواوين منطقة كيفان بيانا بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية, معلنين فيه التضامن مع المجلس المنحل، وجاء في البيان: نحن دواوين أهالي منطقة كيفان نعلن تضامننا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيفان المنحل والذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية، وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في اختيار مجلس يدير أعمال الجمعية.

وتابع البيان: فوجئ اهالي المنطقة بقرار حل مجلس الإدارة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار جائر ومتعسف بحق الجمعية وتاريخها والتي اسسها آباؤنا، حيث تعتبر اول جمعية تعاونية انشئت في الكويت، بأسباب مخالفة لقانون التعاون وتشويه سمعة ابنائنا واخواننا اعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا باكتشاف الخلل واحالوا الملف للنائب العام قبل اكتشافه من قبل الوزارة، على الرغم من وجود كوادر وخبراء محاسبين لم يستطيعوا اكتشاف الخلل.

واشار البيان: إلى اننا كنا نأمل ان تقوم الوزيرة بتقديم الشكر لمجلس الإدارة على اكتشافهم الخلل وإصلاحه بدلا من قرار الحل، وبناء على ذلك الإجراء سنقوم بتصعيد الامر إلى اعلى المستويات من خلال مجلس الأمة الموقر، ومجلس الوزراء، وذلك لتعديل قانون التعاون وإبعاد سلطة وزارة الشؤون التعسفية بشؤون الجمعيات التعاونية وإرجاع السلطة إلى الجمعيات العمومية صاحبة الاموال.

وبعث البيان برسالة إلى وزيرة الشؤون تضمنت أن القرار الذي تم اتخاذه بشأن حل مجلس الإدارة هو قرار تعسفي برأينا، خاصة أن القرار لا يتوافق مع القانون، وكان الاجدر منكم انتظار ما يسفر عنه قرار النائب العام بشأن المبالغ المختلسة، وخاصة ان مجلس الإدارة هو من احال القضية إلى النيابة العامة وهو من شكل لجنة لبحث تلك الاختلاسات وهذا يدل على حرصهم على الحفاظ على اموال الجمعية بعكس ما ذكر بقراركم بأن هناك تهاونا ادى إلى هدر اموال المساهمين.

وتساءلت الدواوين في البيان: بما نسمي القرارات الصادرة من الجمعية حاليا باتخاذ قرارات مصيرية مثل استثمار الصيدلية ومركز التجميل الذي سوف يؤدي إلى خسارة الجمعية مبلغا لا يقل عن 1.5 مليون دينار من ايراداته، أليس هذا هدرا لاموال الجمعية؟ لذا نأمل منكم إلغاء قرار الحل والتضامن مع مجلس الإدارة المنحل.

الدواوين الـ 54 الموقعة على البيان

ديوان صالح العجيل، ديوان يعقوب الصانع، ديوان احمد التوره، ديوان عيسى العيسى، ديوان عبدالله المعيوف، ديوان فواز الشيباني، ديوان اليونس، ديوان الحمادي، ديوان الماص، ديوان التنيب، ديوان ملا يوسف، ديوان خالد العتيقي، ديوان العنبري، ديوان محمد الخشتي، ديوان فيصل الصانع، ديوان بوقماز، ديوان محمد المهيني، ديوان الصبحان، ديوان الخميري، ديوان الشايجي، ديوان العقيلي، ديوان بدر الدعيج، ديوان الجريوي، ديوان الحمدان، ديوان فيصل السعيد، ديوان الغانم، ديوان العصفور، ديوان المرشد، ديوان تيفوني، ديوان ابناء المختار، ديوان الشمالي، ديوان العمر، ديوان الطامي، ديوان الساعي، ديوان غانم الملا، ديوان علي الصالح، ديوان وليد الكندري، ديوان خالد المهيني، ديوان عادل الصالح، ديوان الركيبي، ديوان الشعلان، ديوان فوزان الفوزان، ديوان وليد العيسى، ديوان المذن، ديوان الخميس، ديوان المغربي، ديوان احمد الرشيد، ديوان المجيدل، ديوان النجدي، ديوان الدوخي، ديوان الحبيل، ديوان السلطان، ديوان الزمامي، وديوان الغيص.