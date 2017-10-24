عمادي: استغلال «التواصل الاجتماعي» في القضاء على الظواهر السلبية بالمجتمع

الجناحي: منصة سفراء التواصل عرضت آراء وأفكار الشباب في العمل التطوعي والخيري اسامة أبوالسعود

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن وزارة الأوقاف قطعت شوطا كبيرا من خلال استراتيجية وضعتها لتقديم نموذج رائد في كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة من خلال فكرة منصة سفراء التواصل الاجتماعي لخدمة الدين.

جاء ذلك خلال افتتاح الجبري للمنصة مساء أمس الأول بفندق جي دبليو ماريوت بحضور قيادات الاوقاف وجمع من الشباب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين في العمل الخيري.

وأضاف الجبري: لقد خصصنا هذه المنصة لمن ساهموا بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر القرآن الكريم وتلاوته أو الذين نشروا «السنة النبوية»، والذين اثروا العمل الخيري التطوعي، فقدموا مساهمات طيبة في المجتمع.

وبين ان الهدف منها إبراز سفراء الخير من الشباب الصاعدين والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي الذين نجحوا في استخدام حساباتهم بشكل هادف دون إسفاف، وجمعهم على منصة واحدة ليتحدثوا عن تجاربهم وتسخيرهم لحساباتهم حتى أصبحت منبرا لنشر الوعي الديني والثقافي وغرس القيم والأخلاق الإسلامية.

من جانبه قال المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف رئيس اللجنة العليا للمنصة عبدالعزيز الجناحي ان مؤتمر منصة سفراء التواصل الاجتماعي هدف إلى تخصيص المنصة للشباب لعرض آرائهم وأفكارهم في نشر الوعي الديني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض قصص نجاحهم وكيف أثروا على المتابعين من خلال حساباتهم ليصبحوا خير قدوة.

وقد شهد المؤتمر خلال الفترتين الصباحية والمسائية عدة جلسات، حيث قدمت المنصة الأولى نورة الحميدي وأكدت على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية. أما المنصة الثانية فقدمها «فريق انساني» برئاسة سمية التركيت حيث شرحت قصة نجاح الفريق عبر منصة سفراء التواصل الاجتماعي. كما تحدث كل من يوسف المخانجي ومبارك حبيب ومحمد اياد وبدر النفيس في المنصة الثالثة عن تجاربهم ونجاحاتهم مع مواقع التواصل الاجتماعي.

أما المنصة الرابعة فدارت في جلسة حوارية أدارها الوزير الجبري بحضور فريد عمادي ومشاري الخراز وماجد العنزي وفواز الكليب تقديرا للشهيدين وليد العلي وفهد الحسيني، استهلها بالترحم على الشهيدين اللذين كانا دعاة للوسطية.

بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي: تم إطلاق اسمي الشهيدين وليد العلي وفهد الحسيني على مسجدين في صباح الأحمد، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 90% من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن مواقع التواصل وسيلة خطيرة لذلك تم تشكيل لجنة لرصد ما يكتب في التواصل خاصة ما يتعلق بالتوجيه الإيجابي وكذلك السلبي، آملا استغلال التواصل الاجتماعي في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.