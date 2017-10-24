السيطرة على الأمراض المدارية تعد أمراً حاسماً في مكافحة الفقر والمشاكل الصحية

عادل الشنان

دشن الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماع الأول لممولي برنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة صباح أمس بحضور عدد من المسؤولين الصحيين الإقليميين.

وافتتح الاجتماع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر الذي قال إن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية منذ أكثر من نصف قرن جاء ليجسد رؤية الكويت بأهمية التعاون على الصعيد الدولي لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها، مشددا على أن الكويت حريصة على أن تبذل كل ما بوسعها لمساندة الدول النامية وتقديم العون لها، من خلال مؤسساتها الرسمية مباشرة، وعن طريق إسهامها في موارد مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

وقال البدر إن السيطرة على الأمراض المدارية تعد أمرا حاسما في مكافحة الفقر وغيره من المشاكل الصحية، مشيرا إلى أن الأمراض لا تقتصر مساوئها على إضعاف القدرات الذاتية للبشر فقط، بل انها تفاقم من بؤسهم وتزيد من فقرهم، والتخلي عن مصادر رزقهم، مؤكدا استمرار الالتزام بدعم البرنامج والثقة الكبيرة به، والمعززة بإرادة الجميع على بذل المساعي والجهود اللازمة وصولا لتحرير قارة افريقيا من الأمراض والأوبئة.

وأضاف البدر، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، أن البرنامج المقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سيغطي نحو 47 دولة أفريقية تعاني من أحد هذه الأمراض المدارية وسيستفيد منه بين 300 و 400 مليون شخص سنويا.

وأكد أن الجهود المبذولة في الاجتماع من قبل الصندوق ومنظمة الصحة العالمية والعديد من الصناديق الإنمائية العربية تهدف إلى حشد المبالغ اللازمة لتوفير الأدوية.

وذكر أن الاجتماع يبحث عن سبل القضاء على بعض هذه الأمراض بشكل نهائي دون الحاجة لاستخدام الأدوية بصورة مستمرة، لافتا إلى أن الكويت تعد من أولى الدول المساهمة في مكافحة مرض (عمى النهر) والذي أوشك القضاء عليه وذلك من قبل جهود الجميع سواء على مستوى الدول أو الصناديق.

وأشار إلى مشاركة الصندوق في برامج عمل مشروع القضاء على الأمراض المدارية، حيث تعهد بتقديم مبلغ خمسة ملايين دولار منها مليون دولار لتمويل البرامج للعام الماضي، مبينا أن الاجتماع سيشهد في نهايته توقيع الصندوق اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية يقدم بمقتضاها مبلغ أربعة ملايين دولار لمكافحة الأمراض آنفة الذكر.

بدورها، أكدت مديرة منظمة الصحة العالمية «الإقليم الأفريقي» د.ماتشيديسو مويتي إن الصندوق الكويتي للتنمية يعتبر من أوائل المنضمين لبرامج مكافحة الأمراض المدارية المهمشة وذلك منذ إنشاء البرنامج الأفريقي لمكافحة وباء عمى النهر، وبرنامج مكافحة الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا، مؤكدة استمرار التعاون بعد اختيار الأمراض الخمسة للبرنامج «داء الخيطيات الليمفاوية وداء عمى النهر وداء المتشققات، والديدان، ومرض تراخوما».

من جهته، قال رئيس تنزانيا السابق جاكايا كيكويتي إن الاجتماع يهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهمشة، وبالتالي تقليل معاناة الملايين من الناس في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مبينا أن 1 من كل 3 أشخاص حول العالم معرضون للإصابة بأحد هذه الأمراض المدارية، كما أن 1.56 مليار شخص من ذوي الدخل المحدود في العالم مصابون بأحد هذه الأمراض. فيما يعيش 40% من هؤلاء في القارة الأفريقية، حيث تنتشر الأمراض المدارية بين سكان الريف والأفراد الذين يعيشون في أوضاع غير سوية.