بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز أن الكويت حريصة على محاربة الإرهاب والتطرف واتخاذ كل الإجراءات لتجفيف منابع هذه الآفة التي تهدم في أوصال المجتمع العربي.

جاء ذلك في تصريح صحافي قبيل مشاركته في فعاليات الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في الدول العربية المزمع عقده في القاهرة.

وأوضح الخراز أن وزارة الشؤون تسعى إلى وضع آليات تسهم في التنمية الاجتماعية ومحاربة الإرهاب، وذلك من خلال طرحها ورقة عمل توضح تصورات ورؤى الكويت لتحسين الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة.

يذكر ان الكويت تشارك في فعاليات الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في الدول العربية بوفد رسمي يترأسه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، وبعضوية كل من مراقب الهيئات والمؤتمرات سعاد نافل العازمي ورئيس قسم الدعم الفني في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات فلاح الفضلي.