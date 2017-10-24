استقبل محافظ مبارك الكبير الفريق أول م.أحمد الرجيب سفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وبينما أشاد الرجيب بجهود السفير عاطف إبان فترة عمله في الكويت وتمنياته له بالتوفيق مشيدا بجهوده، أعرب السفير المصري عن سعادته بزيارة الفريق الرجيب وشكره لحسن الاستقبال، مبديا إعجابه بمحافظة مبارك الكبير وطرقها وحسن تنظيمها، متمنيا للكويت حكومة وشعبا النجاح والازدهار.

كما استقبل محافظ مبارك الكبير السفير فوق العادة ومفوض الجمهورية اليمنية لدى الكويت د.علي منصور بن سفاع. وخلال اللقاء رحب الرجيب بالسفير بن سفاع، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين المحافظات في البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأعرب بن سفاع عن خالص شكره وتقديره للفريق م.أحمد الرجيب على حسن الاستقبال، متمنيا للكويت حكومة وشعبا مزيدا من النجاح والازدهار.