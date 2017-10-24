أعلن البنك الكويتي للطعام- الصرح الخيري الأول بالمنطقة عن تدشين مبادرة فرصة حياة للتكفل ورعاية الأيتام وتلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية.

وتأتي مبادرة فرصة حياة لرعاية الأيتام في إطار دعم بنك الطعام لمختلف القضايا الاجتماعية بشكل مستمر، خصوصا التي تهم الأيتام في الكويت، حيث يحرص بنك الطعام على تجديد تعاونه مع مختلف الجهات والمؤسسات الخيرية، لتبني المبادرات والمشاريع التي تخدم فئة الأيتام على مدار العام وذلك من خلال توفير جميع الاحتياجات المعيشية سواء كانت مواد تموينية وغذائية أو الكسوة من ملابس بكافة أنواعها وخاصة في فصل الشتاء.

وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري، بأن مبادرة فرصة حياة لرعاية الأيتام تأتي من منطلق الرسالة السامية والأهداف النبيلة لبنك لطعام بالاهتمام بشريحة الأيتام، وبما ينسجم مع توجهات الجهات الرسمية والأهلية بإبراز الجانب الإنساني والخيري للكويت تجاه مواطنيها، وخاصة ممن هم من شريحة الأيتام، وممن لا حول لهم ولا قوة غير الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الأنصاري أن المبادرة تهدف إلى إدراك وتوعية المجتمع الكويتي بأهمية العمل الخيري خاصة المتعلق بشريحة الأيتام من أبناء وبنات الكويت، بغرض تحقيق أكبر فائدة لتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية المساهمة في رعاية ودعم هذه الشريحة والعمل على انسجامهم داخل المجتمع دون أي تفريق.

وأشار الأنصاري، إلى أن بنك الطعام لديه فريق متكامل لإدارة العمل الخيري والذهاب إلى أماكن تواجد الأيتام سواء في مساكنهم أو الجمعيات الخيرية التي يقطنون فيها للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبية جميع متطلباتهم وحل جميع المعوقات التي تواجههم.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org