أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بشأن الاستجواب المقدم له من عضوي مجلس الأمة رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري، مضيفا ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية.

وقال العزب في تصريح لـ «كونا» أمس الإثنين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقا للدستور ووفقا للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وجدد التأكيد على مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.

وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه في اطار بحث شؤون مجلس الأمة استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة الذي سيفتتحه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم الثلاثاء.