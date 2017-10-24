آلاء خليفة

في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التقى وفد الجمعية الكويتية لجودة التعليم مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش، وقد تمت مناقشة المواضيع المطروحة على الساحة التعليمية ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في متابعة القرارات الصادرة بشأن حملة الشهادات الوهمية والمزورة وما يترتب على ذلك من إجراءات حازمة يجب اتخاذها لتكون هناك آلية واضحة ومعتمدة لدى الجهات الحكومية في حال ضبط مزيد من حملة تلك الشهادات.

كما ناقش الوفد مع رئيس الهيئة مقترحا ضم مؤتمر الجمعية الكويتية لجودة التعليم «أزمة التعليم في الكويت» والذي كان مقررا عقده في نهاية الشهر الجاري مع مؤتمر «نزاهة التعليم» المزمع عقده من قبل هيئة مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق في هذا الشأن بحيث تتضافر جهود الجمعية والهيئة معا لتغطية محاور أوسع وأكثر شمولية في المؤتمر للخروج بنتائج وتوصيات تدعم أساليب تصحيح المسار وتطوير الأدوات للنهوض بالعملية التعليمية وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبما يعود بالنفع على النشء وعلى الأجيال القادمة الذين يشكلون سواعد التنمية الحقيقة في البلاد.