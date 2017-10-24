أعربت محافظة الفروانية عن شكرها وتقديرها للقائمين بوزارة الأشغال عن سرعة استجابتهم للمخاطبات المتعلقة بإنشاء جسر عبور مشاة بين منطقتي الفروانية وخيطان على طريق المطار، مشيدة في الوقت ذاته بالبدء في هذا المشروع الهام لتحسين حركة المشاة وجعلها أكثر أمانا وتحاشيا للحوادث والازدحام المروري المتكرر.

وأضافت المحافظة في بيان لها حرص المحافظ الشيخ فيصل الحمود بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ المشاريع التطويرية بالمحافظة، لتوفير أرقى خدمات البنية التحتية، والإسهام في دعم التنمية الشاملة للبلاد، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين في جميع مناطق المحافظة والعمل على راحتهم، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون جميع الجهات معها للوصول إلى أقصى درجات الراحة للمواطنين.

ولفتت إلى أهمية إنشاء هذا الجسر خاصة أن المنطقتين ممتلئتان بالأسواق التجارية والعمارات السكنية التي يتوافد عليها السكان، فضلا عن عبور عدد كبير من المشاة للطريق السريع ما يعرض حياتهم للخطر ويؤدي إلى ارتباك مروري وحوادث طرق.