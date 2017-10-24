نظمت دار الاثار الاسلامية في الكويت امسية موسيقية فارسية قدمها الفنان علي اكبر مرادفر والفنانة زالة خليلنزاد في مركز اليرموك الثقافي وذلك ضمن فعاليات موسمها الثقافي الـ 23.

وقال مدير ادارة البرامج الاعلامية والعلاقات العامة في الدار اسامة البلهان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الامسية عبارة عن عزف للرديف الكلاسيكي الايراني على الة السانتور لتعكس ثقافة بلاد فارس وروح الموسيقى والفن لدى سكانها.

واضاف ان مركز اليرموك الثقافي يسعى من خلال تنظيم مثل تلك الفعاليات الى نشر ثقافات الشعوب وتاريخها الفني وتعريف المجتمع الكويتي بها.

وقدم الامسية الموسيقية الفنان على اكبر مرادفر وهو من مواليد الاهواز في ايران عام 1976 ومؤسس ومدير فرقة (دلكاش) الموسيقية وتعلم على ايدي اشهر عازفي الة السانتور ومنهم برويز مشكاتيان واردفان كمار ورضا شفيعان.

وواصل مرادفر دراسته للرديف الكلاسيكي الايراني مع عدد من كبار الاساتدة كما قام بتقديم واخراج عدة عروض موسيقية في المنطقة الى جانب اعطائه دروسا في العزف على الة السانتور وموسيقى الرديف.

وشاركت في الامسية الفنانة زالة خليلنزاد التي ولدت في طهران عام 1998 ودخلت عالم الموسيقى في سن الخامسة وواصلت دراستها العليا على يد علي اكبر مرادفر كما درست الرديف الكلاسيكي وبحثت عن اساليب جديدة للعزف لدى عدد من اكبر الموسيقيين.

ويحتوي الموسم الثقافي الـ23 لدار الاثار الاسلامية على اكثر من 500 فعالية منها ماهو مخصص للاطفال ومنها فعاليات موسيقية وندوات ومحاضرات وبرامج وورش عمل وافلام وامسيات متنوعة.