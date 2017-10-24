بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري مع وزير التجارة وبيئة الأعمال ايلان لاوفر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقال السفير الهاجري في تصريح لـ «كونا» ان الجانبين بحثا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، اضافة الى الترتيبات المتعلقة بزيارته المرتقبة للكويت خلال الفترة من 25 الى 28 أكتوبر الجاري.

وأعرب الهاجري عن ترحيبه بالزيارة التي سيقوم بها الوزير الروماني والوفد المرافق له للكويت والتي سيلتقي خلالها بعدد من القياديين في وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الى لقاءاته بمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة من اصحاب الأعمال ورؤساء الشركات في الكويت.

وأوضح انهما تطرقا خلال اللقاء الى تسهيل اجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين لرومانيا، كما بحثا امكانية إقامة منتدى اقتصادي كويتي ـ روماني في المستقبل.

ونقل السفير الهاجري عن الوزير الروماني قوله انه يتطلع الى اتمام هذه الزيارة على الوجه الأمثل وان تحقق نتائجها المرجوة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده ودولة الكويت.