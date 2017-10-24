أكد سفيرنا لدى پولندا عبدالله العسكر أهمية زيارتين سيقوم بهما مسؤولان پولنديان رفيعا المستوى للكويت قريبا.

وقال السفير العسكر لـ «كونا» أمس الاثنين إن وزير الخارجية الپولندي فيتولد فاشتشبكوفسكي سيزور الكويت خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيجري مباحثات مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وأشار إلى ان آخر لقاء جمع بين الوزيرين كان في نيويورك في يونيو الماضي عشية تصويت الجمعية العامة لانتخاب أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لعامي 2018-2019.

كما لفت السفير العسكر الى زيارة ستقوم بها وكيلة وزير الخارجية البولندية لسياسات افريقيا والشرق الأوسط يواننا فيرونيتسكا للكويت نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن المسؤولة الپولندية ستعقد خلال هذه الزيارة مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، مشيرا الى ان هذه المشاورات ستكون الثالثة من نوعها منذ يوليو 2017 حينما عقدت جولة من المشاورات في بروكسل تبعتها جولة ثانية في وارسو في شهر نوفمبر 2016.

وأشاد السفير العسكر بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين وبالتطور الملحوظ على المستوى السياسي وتكثيف الاتصالات بين الكويت ووارسو وذلك استعدادا لمرحلة العضوية غير الدائمة لكلا البلدين في مجلس الأمن التي ستبدأ مطلع العام القادم.

وأكد ان هاتين الزيارتين ستسهمان في تمتين العلاقات بين البلدين وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.