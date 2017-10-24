عبدالكريم العبدالله

أقام مركز النعيم الصحي يوما توعويا للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار «فحصك يعني الأمان سيدتي» تحت رعاية مدير منطقة الجهراء الصحية د.أحمد الحسيني.

وقالت رئيس مركز النعيم الصحي في تصريح صحافي على هامش اليوم التوعوي إن هذه الفعالية خاصة بالمرأة للوقاية من سرطان الثدي، حيث شمل توعية بالفحص الذاتي الدوري، ونشاط البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي، والذي يشمل الكويتيات فقط.

وعن مركز النعيم الصحي، كشفت د.العجمي عن توسعة عيادات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز لتصبح 3 عيادات بدلا من واحدة قريبا، وذلك لتغطية الكثافة السكانية بمنطقة الجهراء.

من جانبها، أعلنت أخصائية الأشعة من البرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي مريم بوشهري أن البرنامج أجرى فحوصات لما يقارب 13 ألف حالة للكشف عن المرض من خلال مراكزه الحمية على مستوى محافظات الكويت، حيث تم اكتشاف 159 حالة منها «ورم خبيث» و210 حالات أخرى «أورام حميدة»، موضحة انه تم إجراء فحص لـ 768 حالة خلال 3 سنوات على مستوى محافظة الجهراء.