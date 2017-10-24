حنان عبدالمعبود

ضمن أنشطة معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أقام المعهد حملة توعوية في الأمانة العامة للأوقاف مؤخرا بمشاركة وحضور العديد من موظفي وموظفات وزوار الأمانة العامة.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان بأن المعهد يهدف إلى الوقاية والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب والتعليم والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان، حيث شارك المعهد بالعيادة المتنقلة التي هي عبارة عن حافلة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية للحضور كنوع من الفحص المبكر وللتوعية بمرض السكري، كما قدم الفريق الطبي للمعهد الاستشارات الطبية المختلفة حول مرض السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات الموظفين والموظفات حول النواحي الطبية المختلفة لمرض السكري، بالاضافة الى اجراء فحص السكر العشوائي وضغط الدم للعديد من الطلبة والمعلمين والمعلمات خلال هذا اليوم التوعوي الصحي، كما شارك المعهد في العديد من الأنشطة المتنوعة بالاضافة الى توزيع مطويات وكتيبات تثقيفية على الحضور، حيث لاقت هذه الحملة إقبالا ملحوظا من قبل معظم موظفي الأمانة العامة للأوقاف.