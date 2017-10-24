الرياض ـ كونا: أكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة نحو مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية بما يخدم مصلحة أوطانها وشعوبها.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الشهري بعنوان «دور المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030» ضمن مشروع «سلام» للتواصل الحضاري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي كانت ضيفته السفيرة الحمد أمس الأحد للحديث عن تجربتها خلال رئاستها لبعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وشددت السفيرة الحمد على أهمية إيجاد آلية فعالة تعمل على إبراز تلك الجهود وتسليط الضوء على تنامي الدور السياسي والاقتصادي لدول المجلس إقليميا ودوليا.

واستعرضت مهام بعثة مجلس التعاون الخليجي في بروكسل ودورها في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة مثل الطاقة والتعليم والاستثمار والنقل الجوي وغيرها، مبينة ان الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول لدول مجلس التعاون.

وأوضحت أن البعثة الخليجية لمست الحاجة الى إيجاد لجنة خليجية من برلمانات ومجالس أمة وشورى ووطني بدول الخليج مشابه للجنة «العلاقات مع شبه الجزيرة العربية» في البرلمان الأوروبي حتى تكون اللجنة الخليجية صوت الشعوب الخليجية بعيدا عن صفة العمل تحت مظلة الحكومات ويعطيها صفة شعبية.

وشددت السفيرة الحمد على «اننا في دول الخليج لدينا عمل جبار لتنمية ونهضة بلداننا»، مشيرة الى انه مقابل هذا العمل الكبير يوجد تقصير في تبيانه للعالم من جميع النواحي السياسية والإعلامية وغيرها.

وحضر اللقاء سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر وعدد من الناشطين والناشطات والإعلاميين والإعلاميات السعوديين.