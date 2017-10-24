جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أهمية الزراعة كركيزة اقتصادية واجتماعية بالكويت، معربا عن تطلعه الى تحقيق المزيد من تكامل الجهود الرسمية والأهلية لخدمة الشأن الزراعي في البلاد، مثمنا الدور الرائد للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وللجمعيات التعاونية الزراعية وللمبادرات الفردية والجهات المختلفة في هذا الشأن، ومساهمتهم في النهوض بالزراعة والتشجير بمناطق الكويت عموما وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص.

وخلال لقائه المزارع المتميز دعيج العنزي صاحب المبادرات المحلية والإقليمية للنهوض بالشأن الزراعي وأحد مزارعي منطقة الوفرة المتميزين، أوضح محافظ الأحمدي أن الدولة أولت الزراعة اهتماما على مدى العقود الماضية ولا يزال الدعم الحكومي أحد مقومات نجاح الزراعة واستمرار المزارعين، مؤكدا ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم المزارع الكويتي ووضع خطط مستقبلية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار المحافظ الخالد إلى حملة محافظتي أجمل التي اطلقتها المحافظة مطلع العام 2015 لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الأحمدي، والتي تشمل خمسة مسارات، لافتا الى أن أحد تلك المسارات يشمل خططا متنوعة للاهتمام بالزراعة والتشجير، منوها إلى ان محافظة الأحمدي لها باع طويل في الاهتمام بالزراعة، حيث المزارع المنتجة خاصة في منطقة الوفرة التي تحتوي على عدد كبير من المزارع، إضافة الى مساحات التشجير الواسعة التي تعد أحد أساسيات المحافظة على البيئة والشكل الجمالي في جميع المناطق.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ الأحمدي درعا تكريمية للمزارع دعيج العنزي تقديرا لمبادراته المتميزة وجهوده الملموسة في منطقة الوفرة، انطلاقا من ضرورة تقدير المتميزين والمبدعين في المحافظة.