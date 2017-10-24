تواصل جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان التركية توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئي (الروهينغيا) في منطقة (كوكس بازار) البنغلاديشية.

ووزعت الجمعية منذ يوم الجمعة الماضي المواد الغذائية والمنزلية والتنظيفية بالإضافة إلى الملابس على مسلمي (الروهينغيا) الذين يعيشون في العديد من مخيمات اللاجئين مثل (جام تولي) و (شكمربل) و (بلو خلي) و (حكيم بارا).

وقال رئيس وفد جمعية الهلال الاحمر في بنغلاديش شملان فخرو، ان المساعدات الاغاثية الكويتية للاجئي (الروهينغيا) المسلمين "هي الثانية من نوعها، موضحا ان الجمعية ستستمر في اغاثة لاجئي الروهينغيا ومساعدتهم على مواجهة الاوضاع المأساوية التي يمرون بها.