الجائزة تمنح لأفضل المشاريع العالمية



منحت مجلة «اي إن ار» الاميركية المتخصصة في قطاع الهندسة المعمارية جائزة «ميرت» لافضل المشاريع العالمية لمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي التابع للديوان الاميري.

جاء ذلك في حفل اقامته المجلة في فندق شيراتون (تايمز سكوير) في نيويورك مساء اول من امس الاثنين.

ويعتبر مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الكبير من أسرع المشاريع الهندسية العالمية من حيث التصميم والتنفيذ، وقد قام فريق من المهندسين في الديوان الاميري وفريق من الخبرات المحلية والعالمية بالعمل ليلا ونهارا لمدة 22 شهرا لإنجاز هذه التحفة المعمارية.

وتعد مدة التنفيذ قياسية لتصميم وبناء مشروع بهذا الحجم استخدمت فيه الكثير من المواد الهندسية بكميات هائلة ومنها 21 ألف طن من الحديد و52 ألف متر مربع من ماده التيتانيوم لتكسيه المباني من الخارج.

وقد اتخذ المركز من ساحة العلم منصة له على مساحة كلية قدرها 214 ألف متر مربع وبلغت مساحة الأرض التي تم عليها البناء أكثر من 110 آلاف متر مربع وهناك حدائق وساحات خضراء تجاوزت مساحتها 120 ألف متر مربع من خلال أربعة مبان ونافورة راقصة ومرافق تخدم الزوار مطلة على النافورة مع توفير مواقف تسع 3200 سيارة.

يذكر ان جوائز مجلة (Engineering News-Record) واسعة الانتشار والتي تعرف اختصارا باسم «اي ان ار» تمنح لأفضل المشاريع العالمية التي تتمثل فيها التحديات والمخاطر سواء في التصميم أو الانشاء في الدول الأخرى.