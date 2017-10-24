أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الخامسة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 297 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/11/20 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس والأحد 2017/10/26 2017/10/29 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 10 /30-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 11 /1 لإجراء عملية القرعة.
وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المؤسسة المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 30 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
ووضحت المؤسسة من المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه أسماء المواطنين كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 عبدالرزاق لطيف زغيلان الضفيرى
0002 ثامر ادغفك متعب الشمرى
0003 خالد ناصر محمد علي
0004 احمد محمد عبدالله الدعي
0005 عبدالرحمن خليف غنيم فهد
0006 عبدالله بطحى ادحيلان المطيري
0007 جمال عبدالامير محمد تقي
0008 عبدالعزيز خالد عبدالكريم الدخيل
0009 مشعل مطر عجمي الوردان
0010 بدرناصر حمدالمشيطي
0011 عبدالعزيز صباح طاهر حسن
0012 حمود عبدالله عيد الديحانى
0013 احمد حسن عايد الشمري
0014 حمد على ساير العتيبي
0015 علي نادر مجيد كوت
0016 احمد مرزوق محمد سالم
0017 نومان عايد نومان الحسينى
0018 فايز محمد حبيب الشمرى
0019 عبدالله بدر عبدالحميد ناصر
0020 ناصر ابراهيم محمد احمد
0021 فهد مضحى مطيران العاردى
0022 محمد صلاح فهد المحمد
0023 محمد عبدالله محمد جابر عبدالله الناصر
0024 محمد صالح زبن الشمري
0025 على طالب عباس جمشير
0026 غازى فيصل خلف سلطان
0027 احمد عواد رمضان العنزى
0028 عواد مرضى مضحى الرشيدى
0029 احمد غضبان مشارى محمد
0030 بدر سعود ندا العازمى
0031 على صلاح فهد المحمد
0032 عبد الرزاق عباس عبد الرزاق المحميد
0033 صالح وليد صالح المعتوق
0034 كساب محمد وسمى الظفيرى
0035 عبد الله فهد عبد الله الشويع
0036 محمد فواز بندر المطيرى
0037 وليد هذال حمود الدباسى
0038 على عبد الرحيم عبد العزيز نقى
0039 عبدالعزيز عبدالرزاق محمد
0040 عثمان محمد عيد العصفور
0041 أحمد عبد الحميد سيد مرتضى سيد حمزه
0042 محمد سالم سعود الجرى
0043 محمد على عبد القادر الزاير
0044 عبد الكريم بدر احمد الجطيلى
0045 طلال حامد حبيب ابل
0046 سعود عبد العزيز جاسم المويجد
0047 احمد محمد احمد النويبت
0048 احمد سالم جمعه راشد
0049 عبدالله محمد جمعه العابدين
0050 مساعد ناصر شعيب العلى
0051 سلمان حسين بداح المطيرى
0052 قصى عبد المحسن احمد الصالح
0053 محمد عبدالله سعود الجاسم
0054 عبد الله احمد خلف الشمرى
0055 سرحان صالح سرحان محسن
0056 عذبى منصور شعيب العلي
0057 طلال سعود عناد الخالدى
0058 عمر عشبان رمضان العنزى
0059 عبدالعزيز احمد مكي الدوسري
0060 عبد الله عبد الحسين محمد غلوم
0061 احمد عبد المحسن محمد الفضلى
0062 محمد عادل يوسف الزواوى
0063 عبد الرحمن حمد على الصواغ
0064 عبدالرحمن باسم محمد النجدي
0065 سعد فهيد عبد الله المطيرى
0066 محمد لزام ضبيب المطيرى
0067 محمد جاسم محمد الربيع
0068 فهد سالم فهد البيدان
0069 حسين خالد عبد الله محمد
0070 جاسم محمد علي البلوشي
0071 عثمان مبارك جاسم مبارك الصليبى
0072 فلاح تركى خلف
0073 علي فهيد محمد العجمى
0074 عبد العزيز بدر جاسم القطامى
0075 سعد مطر فراج العازمى
0076 صالح سعد صالح المطوطح العنزي
0077 عبد الله عماد فايز الرفاعى
0078 فيصل ماجد عبد العزيز الظفيرى
0079 سلطان معلث عوض الرشيدي
0080 عمر مبارك صويهد الصليلى
0081 خالد رضيمان ضويعن الظفيري
0082 طلال عبدالكريم بدر الشبلى
0083 صالح سالم رويعي خلف
0084 يوسف عادل عقاب المطيرى
0085 علي محمد علي محمد
0086 احمد رياض احمد الصايغ
0087 نايف منيف طلق المطيرى
0088 على هاشم سيد حسين شبر
0089 عبدالرحمن عبدالله شلاش صفوق
0090 شافى مبارك شافى الهاجرى
0091 عبدالله عويد مطر العنزي
0092 فيصل دخيل سيف الخرينج
0093 غازى محمد فريح خلف الخيوطى
0094 عبد العزيز عبيد على المسعود
0095 محمد عيد عواد الحريجى
0096 راشد بجاد الحليو العتيبى
0097 يوسف نبيل يوسف العيد
0098 موسى احمد محمد الرامزى
0099 ضارى حامد جابر الوردان
0100 راشد احمد صالح الخنينى
0101 عبد الله على رشيد الهليلى
0102 حسن على نعمه رضا
0103 فهد محمد سليمان العبد الهادى
0104 حمد جابر سالم العييناتي
0105 محمد عبد العزيز احمد المقهوى
0106 محمد شلال كمعان الحربى
0107 ناصر غانم طريخم عجاج الصليلي
0108 حسين يوسف يعقوب العبدوه
0109 ناصر بدر ناصر المطيرى
0110 عبد الله سعود جاسم النجم
0111 مبارك احمد عبدالله العلي
0112 احمد فهد عصري العنزي
0113 خليفه محمد خليفه الغريب
0114 محمد ناجح عبد الله البغلى
0115 صلاح محمد عبدالله حسين الكندري
0116 فايز هلال ثانى العنزى
0117 على عبد الرزاق فايز الخميس
0118 مهدى مصطفى عبد الرسول البناى
0119 احمد جاسم عبد الله الخياط
0120 مهند حسن احمد العنزى
0121 بدر مختار حسن الشطي
0122 مبارك سلمان مبارك اللميع
0123 جبر محمد جبر الحريجى
0124 خالد دليم غزاى المطيرى
0125 عيسى جاسم ذياب احمد
0126 عبد الله حسين محمد الفودرى
0127 يوسف محمد يوسف الشعيب
0128 عبد الله ايمن عبد الرسول ميرزا
0129 عبد الله محمد حماد العجمى
0130 سامى الحميدى حجار المطيرى
0131 احمد امير محمد الخميس
0132 محمد عبدالرسول راضى القطان
0133 ضارى فيصل حيال الخالدى
0134 محمد محمد فهد السدانى
0135 عبدالله زبن عبد العزيز العنزى
0136 فهد عبدالله علي الشراح
0137 مشعل فياض مشحن العنزي
0138 عبد الله يوسف احمد الكندرى
0139 سعود عبد العزيز دعيج الدعيج
0140 خالد عبدالله عيسى على السند
0141 نايف عبيد شجاع العتيبى
0142 حسين على غلوم حسين
0143 احمد حمزه صباح البلوشى
0144 عبد الله رياض عبكل العبكل
0145 عبد الرحمن سامى عبد الرحمن البسام
0146 شاكر احمد جاسم كرم
0147 عبدالرزاق خليل مليحان
0148 عمر احمد عبد الرحمن حسين
0149 مبارك جابر عبدي العرف
0150 نشوان خالد سالم النشوان
0151 طلال هادى عبد الرحمن الديحانى
0152 محمد جاسم محمد الحربى
0153 محمد سعود سعد
0154 عبد العزيز غانم زحزيح العنزى
0155 عبد الله محمد بطاح الهبيده
0156 احمد عبد النبى احمد كمال
0157 جاسم عدنان ماجد بورسلى
0158 ثامر صالح ابراهيم العبيد
0159 ناصر بدر احمد المهنا
0160 فهد محمد مفلح الصليلى
0161 احمد صالح مطلق العروج
0162 سعد فالح سلطان السبيعى
0163 محمد بدر سعد الصواغ
0164 احمد عبد الوهاب احمد الزمامى
0165 عبد الله محمد جاسم العنزى
0166 خالد مزيد نومان الزعبوط
0167 مشارى متعب ماجد المطيرى
0168 محمد فهد محمد الرشيدى
0169 ندا سعود ندا العازمى
0170 فهد فراج فهد المطيري
0171 ابراهيم عبد الله محمد الحمود
0172 فهيد هادى فهيد العجمى
0173 على نجيب حيدر الخليفه
0174 عبدالرحمن دخيل نايف الشمرى
0175 نايف عائد حربى الحيص الفضلي
0176 براك طارق فهد الرقم
0177 داود سليمان محمد التركيت
0178 محمد عكير محمد سعيد
0179 فريح محمد فريح الفريح
0180 منصور حمد حواس العنزي
0181 عبدالرحمن خير الله حمود الرشيدي
0182 عبد الاله عياد فراج المحينى
0183 يعقوب عبد الله احمد عبد الله
0184 عثمان عبد العزيز عبد الله ملك
0185 احمد عايض مرضى الهاجري
0186 سامى رمضان منيف العنزى
0187 هاشم طالب غلوم غضنفرى
0188 محمد عبدالله شلاش صفوق
0189 عدنان محمد غضبان غريب
0190 ثامر سعود مخلف الشمرى
0191 جاسر فهد عبد الرحمن الجاسر
0192 عذبى عيد على العنزى
0193 عبد الله يعقوب يوسف البرجس
0194 على احمد عبد الرحمن القبندى
0195 نواف سعود عبد الله العنزى
0196 ناصر بدر مبارك الماجدى
0197 عبد الله حسن عوده الشمرى
0198 خالد فاضل طعمه الشمرى
0199 محمد يحيى اكديميس المطيرى
0200 محمد حسن محمد علي باقر
0201 جاسم محمد حسن مقيم
0202 بدر ناصر محمد شمس الدين
0203 نواف راشد عبد الرحمن الشمالى
0204 عوده مبارك سعد الجميلى
0205 عبدالعزيز جمعان دحام الرحيلى
0206 ضارى سلطان غالى العنزى
0207 محمد طارق محمد البغلى
0208 سلمان غربى صعفك العنزى
0209 سعود مناحى حميد الديحانى
0210 مغيدن سعد عبد الرحمن الحسينى
0211 حمود علي حمود النصافي الرشيدي
0212 احمد خليفه مطلق الخالدى
0213 دريع فرتاج دريع الهاجري
0214 محمد عيسى شدهان العنزى
0215 عبدالله مبارك رفعان العجمي
0216 على موسى جحيل الرشيدى
0217 احمد مهنا سلطان السدانى
0218 محمد غانم علي فلاح الميع
0219 عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف السعيد
0220 سعود قذيلان سلطان
0221 ناصر مشارى عبد الله المطيرى
0222 عبد الله احمد عبد الله القطان
0223 فهد عبود صعفق الظفيرى
0224 فهد فيصل حسن العجمى
0225 مبارك مسفر مرزوق العبدلي
0226 نواف توفيق مسفر العبدلى
0227 محمد قاسم محمد على ال الرشيد
0228 فهد حسن ناصر الخالدي
0229 سالم محمد راشد البريوج
0230 محمد عبد الكريم مهدى الصفار
0231 بدر ناصر فلاح العنزي
0232 فواز عبد العزيز محمد الفضاله
0233 راشد سعد سلطان العلى
0234 محمد دعيج محمد الفهد
0235 حسن زيد مناحي المطيري
0236 يوسف احمد كرم دشتى
0237 زيد عادل جاسم الزيد
0238 محمد جمال محمد العوضى
0239 محمد صلاح عبد الحميد الصايغ
0240 على جمال سفر الموءمن
0241 عبد اللطيف فهد محمد الياقوت
0242 سلمان عادل احمد عبد الرسول
0243 على عبد الله فلاح العجمى
0244 فهد ثايب عبد الله المطيرى
0245 فواز محمد عويض المطيرى
0246 بدر خالد عثمان الدبيخى
0247 عبد الوهاب حسين جواد النصر
0248 ناصر دحل نومان الحربى
0249 محمد جمعه عبد المحسن بوحمد
0250 حمود دحيم حمود المطيرى
0251 باقر مهدى باقر خريبط
0252 عبد الرحمن عبد الحميد عثمان مال الله
0253 حمد خالد عبد الواحد السدره
0254 سعود ماضى سعود العنزى
0255 فواز على عبد الكريم ابو الحسن
0256 فهد غازي منيع الله الرشيدي
0257 عبد المحسن عبد الرحمن عبد المحسن الشايع
0258 محمد محمود حمزه حيدر
0259 احمد فاضل عبد الرسول ليرى
0260 عباس ابراهيم على الشواف
0261 عبدالرحمن عويد عباس العنزي
0262 عيسى عبد الله عبد على القتم
0263 نواف عايض شريد المطيرى
0264 محمد عدنان على عبدالعزيز
0265 طارق صقر حمد الغانم
0266 هاشم خالد عبدالوهاب الدشتى
0267 على قاسم على الحداد
0268 محمد مجحم عبد الله العجمى
0269 محمد تركى ردن العفاس
0270 على حبيب حسين رضا
0271 محمد حجى عيد العازمى
0272 منصور مجحم عبد الله العجمى
0273 محمد عادل عبد الرضا سفر
0274 احمد نجيب احمد العبيد
0275 محمد كمال حمزه العوض
0276 مشعل عمر احمد المضيان
0277 عبدالعزيز عباس مسلم القديحى
0278 علاء احمد على محمد
0279 عباس فاضل محمد عسكر
0280 سعود جاسم محمد بن عيد المطيري
0281 عباس محمد على خاجه
0282 فواز مهدى صالح البناقى
0283 محمد عبد الرحيم عبد اللطيف احمد
0284 احمد صالح عبد الله الحبشى
0285 عبد الهادي جاسم محمد حسين
0286 سالم فالح بدر الوهف المطيري
0287 فواز محيسن بخيت الميمونى
0288 جزاع فايز سعيد حسن
0289 فالح محمد حمد العجمي
0290 محمد عايد راشد العنزى
0291 احمد فهد سليمان السهلى
0292 فهد مبارك تركى الدوسرى
0293 طلال عسكر بركات المطيرى
0294 محمد فهيد دهام السعيدى
0295 جابر عبد الله جمعه الكعاك
0296 على منصور محمد البقشى
0297 عبدالرحمن فهد حريميس الهاجري