أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الخامسة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 297 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/11/20 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس والأحد 2017/10/26 2017/10/29 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 10 /30-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 11 /1 لإجراء عملية القرعة.

وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المؤسسة المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 30 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

ووضحت المؤسسة من المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه أسماء المواطنين كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:



0001 عبدالرزاق لطيف زغيلان الضفيرى

0002 ثامر ادغفك متعب الشمرى

0003 خالد ناصر محمد علي

0004 احمد محمد عبدالله الدعي

0005 عبدالرحمن خليف غنيم فهد

0006 عبدالله بطحى ادحيلان المطيري

0007 جمال عبدالامير محمد تقي

0008 عبدالعزيز خالد عبدالكريم الدخيل

0009 مشعل مطر عجمي الوردان

0010 بدرناصر حمدالمشيطي

0011 عبدالعزيز صباح طاهر حسن

0012 حمود عبدالله عيد الديحانى

0013 احمد حسن عايد الشمري

0014 حمد على ساير العتيبي

0015 علي نادر مجيد كوت

0016 احمد مرزوق محمد سالم

0017 نومان عايد نومان الحسينى

0018 فايز محمد حبيب الشمرى

0019 عبدالله بدر عبدالحميد ناصر

0020 ناصر ابراهيم محمد احمد

0021 فهد مضحى مطيران العاردى

0022 محمد صلاح فهد المحمد

0023 محمد عبدالله محمد جابر عبدالله الناصر

0024 محمد صالح زبن الشمري

0025 على طالب عباس جمشير

0026 غازى فيصل خلف سلطان

0027 احمد عواد رمضان العنزى

0028 عواد مرضى مضحى الرشيدى

0029 احمد غضبان مشارى محمد

0030 بدر سعود ندا العازمى

0031 على صلاح فهد المحمد

0032 عبد الرزاق عباس عبد الرزاق المحميد

0033 صالح وليد صالح المعتوق

0034 كساب محمد وسمى الظفيرى

0035 عبد الله فهد عبد الله الشويع

0036 محمد فواز بندر المطيرى

0037 وليد هذال حمود الدباسى

0038 على عبد الرحيم عبد العزيز نقى

0039 عبدالعزيز عبدالرزاق محمد

0040 عثمان محمد عيد العصفور

0041 أحمد عبد الحميد سيد مرتضى سيد حمزه

0042 محمد سالم سعود الجرى

0043 محمد على عبد القادر الزاير

0044 عبد الكريم بدر احمد الجطيلى

0045 طلال حامد حبيب ابل

0046 سعود عبد العزيز جاسم المويجد

0047 احمد محمد احمد النويبت

0048 احمد سالم جمعه راشد

0049 عبدالله محمد جمعه العابدين

0050 مساعد ناصر شعيب العلى

0051 سلمان حسين بداح المطيرى

0052 قصى عبد المحسن احمد الصالح

0053 محمد عبدالله سعود الجاسم

0054 عبد الله احمد خلف الشمرى

0055 سرحان صالح سرحان محسن

0056 عذبى منصور شعيب العلي

0057 طلال سعود عناد الخالدى

0058 عمر عشبان رمضان العنزى

0059 عبدالعزيز احمد مكي الدوسري

0060 عبد الله عبد الحسين محمد غلوم

0061 احمد عبد المحسن محمد الفضلى

0062 محمد عادل يوسف الزواوى

0063 عبد الرحمن حمد على الصواغ

0064 عبدالرحمن باسم محمد النجدي

0065 سعد فهيد عبد الله المطيرى

0066 محمد لزام ضبيب المطيرى

0067 محمد جاسم محمد الربيع

0068 فهد سالم فهد البيدان

0069 حسين خالد عبد الله محمد

0070 جاسم محمد علي البلوشي

0071 عثمان مبارك جاسم مبارك الصليبى

0072 فلاح تركى خلف

0073 علي فهيد محمد العجمى

0074 عبد العزيز بدر جاسم القطامى

0075 سعد مطر فراج العازمى

0076 صالح سعد صالح المطوطح العنزي

0077 عبد الله عماد فايز الرفاعى

0078 فيصل ماجد عبد العزيز الظفيرى

0079 سلطان معلث عوض الرشيدي

0080 عمر مبارك صويهد الصليلى

0081 خالد رضيمان ضويعن الظفيري

0082 طلال عبدالكريم بدر الشبلى

0083 صالح سالم رويعي خلف

0084 يوسف عادل عقاب المطيرى

0085 علي محمد علي محمد

0086 احمد رياض احمد الصايغ

0087 نايف منيف طلق المطيرى

0088 على هاشم سيد حسين شبر

0089 عبدالرحمن عبدالله شلاش صفوق

0090 شافى مبارك شافى الهاجرى

0091 عبدالله عويد مطر العنزي

0092 فيصل دخيل سيف الخرينج

0093 غازى محمد فريح خلف الخيوطى

0094 عبد العزيز عبيد على المسعود

0095 محمد عيد عواد الحريجى

0096 راشد بجاد الحليو العتيبى

0097 يوسف نبيل يوسف العيد

0098 موسى احمد محمد الرامزى

0099 ضارى حامد جابر الوردان

0100 راشد احمد صالح الخنينى

0101 عبد الله على رشيد الهليلى

0102 حسن على نعمه رضا

0103 فهد محمد سليمان العبد الهادى

0104 حمد جابر سالم العييناتي

0105 محمد عبد العزيز احمد المقهوى

0106 محمد شلال كمعان الحربى

0107 ناصر غانم طريخم عجاج الصليلي

0108 حسين يوسف يعقوب العبدوه

0109 ناصر بدر ناصر المطيرى

0110 عبد الله سعود جاسم النجم

0111 مبارك احمد عبدالله العلي

0112 احمد فهد عصري العنزي

0113 خليفه محمد خليفه الغريب

0114 محمد ناجح عبد الله البغلى

0115 صلاح محمد عبدالله حسين الكندري

0116 فايز هلال ثانى العنزى

0117 على عبد الرزاق فايز الخميس

0118 مهدى مصطفى عبد الرسول البناى

0119 احمد جاسم عبد الله الخياط

0120 مهند حسن احمد العنزى

0121 بدر مختار حسن الشطي

0122 مبارك سلمان مبارك اللميع

0123 جبر محمد جبر الحريجى

0124 خالد دليم غزاى المطيرى

0125 عيسى جاسم ذياب احمد

0126 عبد الله حسين محمد الفودرى

0127 يوسف محمد يوسف الشعيب

0128 عبد الله ايمن عبد الرسول ميرزا

0129 عبد الله محمد حماد العجمى

0130 سامى الحميدى حجار المطيرى

0131 احمد امير محمد الخميس

0132 محمد عبدالرسول راضى القطان

0133 ضارى فيصل حيال الخالدى

0134 محمد محمد فهد السدانى

0135 عبدالله زبن عبد العزيز العنزى

0136 فهد عبدالله علي الشراح

0137 مشعل فياض مشحن العنزي

0138 عبد الله يوسف احمد الكندرى

0139 سعود عبد العزيز دعيج الدعيج

0140 خالد عبدالله عيسى على السند

0141 نايف عبيد شجاع العتيبى

0142 حسين على غلوم حسين

0143 احمد حمزه صباح البلوشى

0144 عبد الله رياض عبكل العبكل

0145 عبد الرحمن سامى عبد الرحمن البسام

0146 شاكر احمد جاسم كرم

0147 عبدالرزاق خليل مليحان

0148 عمر احمد عبد الرحمن حسين

0149 مبارك جابر عبدي العرف

0150 نشوان خالد سالم النشوان

0151 طلال هادى عبد الرحمن الديحانى

0152 محمد جاسم محمد الحربى

0153 محمد سعود سعد

0154 عبد العزيز غانم زحزيح العنزى

0155 عبد الله محمد بطاح الهبيده

0156 احمد عبد النبى احمد كمال

0157 جاسم عدنان ماجد بورسلى

0158 ثامر صالح ابراهيم العبيد

0159 ناصر بدر احمد المهنا

0160 فهد محمد مفلح الصليلى

0161 احمد صالح مطلق العروج

0162 سعد فالح سلطان السبيعى

0163 محمد بدر سعد الصواغ

0164 احمد عبد الوهاب احمد الزمامى

0165 عبد الله محمد جاسم العنزى

0166 خالد مزيد نومان الزعبوط

0167 مشارى متعب ماجد المطيرى

0168 محمد فهد محمد الرشيدى

0169 ندا سعود ندا العازمى

0170 فهد فراج فهد المطيري

0171 ابراهيم عبد الله محمد الحمود

0172 فهيد هادى فهيد العجمى

0173 على نجيب حيدر الخليفه

0174 عبدالرحمن دخيل نايف الشمرى

0175 نايف عائد حربى الحيص الفضلي

0176 براك طارق فهد الرقم

0177 داود سليمان محمد التركيت

0178 محمد عكير محمد سعيد

0179 فريح محمد فريح الفريح

0180 منصور حمد حواس العنزي

0181 عبدالرحمن خير الله حمود الرشيدي

0182 عبد الاله عياد فراج المحينى

0183 يعقوب عبد الله احمد عبد الله

0184 عثمان عبد العزيز عبد الله ملك

0185 احمد عايض مرضى الهاجري

0186 سامى رمضان منيف العنزى

0187 هاشم طالب غلوم غضنفرى

0188 محمد عبدالله شلاش صفوق

0189 عدنان محمد غضبان غريب

0190 ثامر سعود مخلف الشمرى

0191 جاسر فهد عبد الرحمن الجاسر

0192 عذبى عيد على العنزى

0193 عبد الله يعقوب يوسف البرجس

0194 على احمد عبد الرحمن القبندى

0195 نواف سعود عبد الله العنزى

0196 ناصر بدر مبارك الماجدى

0197 عبد الله حسن عوده الشمرى

0198 خالد فاضل طعمه الشمرى

0199 محمد يحيى اكديميس المطيرى

0200 محمد حسن محمد علي باقر

0201 جاسم محمد حسن مقيم

0202 بدر ناصر محمد شمس الدين

0203 نواف راشد عبد الرحمن الشمالى

0204 عوده مبارك سعد الجميلى

0205 عبدالعزيز جمعان دحام الرحيلى

0206 ضارى سلطان غالى العنزى

0207 محمد طارق محمد البغلى

0208 سلمان غربى صعفك العنزى

0209 سعود مناحى حميد الديحانى

0210 مغيدن سعد عبد الرحمن الحسينى

0211 حمود علي حمود النصافي الرشيدي

0212 احمد خليفه مطلق الخالدى

0213 دريع فرتاج دريع الهاجري

0214 محمد عيسى شدهان العنزى

0215 عبدالله مبارك رفعان العجمي

0216 على موسى جحيل الرشيدى

0217 احمد مهنا سلطان السدانى

0218 محمد غانم علي فلاح الميع

0219 عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف السعيد

0220 سعود قذيلان سلطان

0221 ناصر مشارى عبد الله المطيرى

0222 عبد الله احمد عبد الله القطان

0223 فهد عبود صعفق الظفيرى

0224 فهد فيصل حسن العجمى

0225 مبارك مسفر مرزوق العبدلي

0226 نواف توفيق مسفر العبدلى

0227 محمد قاسم محمد على ال الرشيد

0228 فهد حسن ناصر الخالدي

0229 سالم محمد راشد البريوج

0230 محمد عبد الكريم مهدى الصفار

0231 بدر ناصر فلاح العنزي

0232 فواز عبد العزيز محمد الفضاله

0233 راشد سعد سلطان العلى

0234 محمد دعيج محمد الفهد

0235 حسن زيد مناحي المطيري

0236 يوسف احمد كرم دشتى

0237 زيد عادل جاسم الزيد

0238 محمد جمال محمد العوضى

0239 محمد صلاح عبد الحميد الصايغ

0240 على جمال سفر الموءمن

0241 عبد اللطيف فهد محمد الياقوت

0242 سلمان عادل احمد عبد الرسول

0243 على عبد الله فلاح العجمى

0244 فهد ثايب عبد الله المطيرى

0245 فواز محمد عويض المطيرى

0246 بدر خالد عثمان الدبيخى

0247 عبد الوهاب حسين جواد النصر

0248 ناصر دحل نومان الحربى

0249 محمد جمعه عبد المحسن بوحمد

0250 حمود دحيم حمود المطيرى

0251 باقر مهدى باقر خريبط

0252 عبد الرحمن عبد الحميد عثمان مال الله

0253 حمد خالد عبد الواحد السدره

0254 سعود ماضى سعود العنزى

0255 فواز على عبد الكريم ابو الحسن

0256 فهد غازي منيع الله الرشيدي

0257 عبد المحسن عبد الرحمن عبد المحسن الشايع

0258 محمد محمود حمزه حيدر

0259 احمد فاضل عبد الرسول ليرى

0260 عباس ابراهيم على الشواف

0261 عبدالرحمن عويد عباس العنزي

0262 عيسى عبد الله عبد على القتم

0263 نواف عايض شريد المطيرى

0264 محمد عدنان على عبدالعزيز

0265 طارق صقر حمد الغانم

0266 هاشم خالد عبدالوهاب الدشتى

0267 على قاسم على الحداد

0268 محمد مجحم عبد الله العجمى

0269 محمد تركى ردن العفاس

0270 على حبيب حسين رضا

0271 محمد حجى عيد العازمى

0272 منصور مجحم عبد الله العجمى

0273 محمد عادل عبد الرضا سفر

0274 احمد نجيب احمد العبيد

0275 محمد كمال حمزه العوض

0276 مشعل عمر احمد المضيان

0277 عبدالعزيز عباس مسلم القديحى

0278 علاء احمد على محمد

0279 عباس فاضل محمد عسكر

0280 سعود جاسم محمد بن عيد المطيري

0281 عباس محمد على خاجه

0282 فواز مهدى صالح البناقى

0283 محمد عبد الرحيم عبد اللطيف احمد

0284 احمد صالح عبد الله الحبشى

0285 عبد الهادي جاسم محمد حسين

0286 سالم فالح بدر الوهف المطيري

0287 فواز محيسن بخيت الميمونى

0288 جزاع فايز سعيد حسن

0289 فالح محمد حمد العجمي

0290 محمد عايد راشد العنزى

0291 احمد فهد سليمان السهلى

0292 فهد مبارك تركى الدوسرى

0293 طلال عسكر بركات المطيرى

0294 محمد فهيد دهام السعيدى

0295 جابر عبد الله جمعه الكعاك

0296 على منصور محمد البقشى

0297 عبدالرحمن فهد حريميس الهاجري