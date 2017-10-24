عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 20 عاما للمواطن المتهم بقتل زوجته ضربا بمطرقة على رأسها أواخر شهر مارس الماضي في منطقة تيماء.

وقضت بحبس المتهم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت بعدما عدلت وصف الاتهام من قتل عمد، وبحبسه أيضا 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة وتعاطي مادة الحشيش المخدرة.

وكان وكيل المتهم المحامي سعود المطرقة، قد ترافع في الجلسة الماضية طالبا من هيئة المحكمة تعديل وصف الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، مبينا أن موكله لم يقصد قتل زوجته الذي ضربها وفوجئ بوفاتها، في وقت أشار فيه إلى أنه أحضر لها خادمة جديدة قبل وقوع الجريمة بأربع ساعات.