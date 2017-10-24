نناشد الجهات المعنية بتخصيص أراضى لبناء مستشفيات للخيل في منطقتي الوفرة والعبدلي

دعاء خطاب

قال مؤسس مستشفى الخيل، إبداح الحربش، أن الجياد تحاط بعناية ورعاية كبيرتين ويرجع ذلك لمكانته الهامة التي أقرها التاريخ العربي والإسلامي على مر العصور ، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء أول مستشفى تخصصي لتقديم الرعاية البيطرية للخيول المحلية في الكويت بمجهود فردي .

وأوضح الحربش أن المركز الذي شيد على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة صبحان وتجاوزت تكلفته المليون دينار مزود بأحدث المعدات والأجهزة ، التي توفر خدمات علاجية ومختبرية متقدمة في مجال الجراحة والأدوية الخاصة بالخيول وتمتلك مرافق متطورة ومؤهلة وطاقم واسع الخبرة و8 أطباء متخصصين ما يمكّن المستشفى من تقديم تشخيص عالي المستوى وعلاج متقدم للخيول.

ولفت الحربش إلى ندرة وافتقار تخصص الرعاية البيطرية في الوطن العربي، حيث أن مصر تملك 5 أطباء ، بينما يقل العدد في الأردن إلى 4 فقط، هذا مقابل وفرة في عدد الأطباء المتخصصين في الدول الأوربية.

وعن أكثر الأمراض الشائعة التي يتعرض لها الخيل قال الحربش: الأوتار، وقطع العصب، والشخرة التي تقلل التنفس بالإضافة إلى أمراض البطن وانتقال الفيروسات.

وأضاف أن التطور الذي طرأ على علاج الخيول أطال من عمر مشاركتها في السباقات.



وناشد الجهات المعنية بتخصيص أراضي لبناء مستشفيات في منطقتي الوفرة والعبدلي لتقديم خدمة متميزة في الرعايا البيطرية للخيل.