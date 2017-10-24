بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى النائب د.عودة الرويعي، أمين سر مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بتزكيته لمنصب أمين سر مجلس الأمة ،متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للإسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تهنئة إلى النائب د.عودة الرويعي أمين سر مجلس الأمة ضمنها سموه خالص تهانيه بتزكيته لمنصب أمين سر مجلس الأمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث كذلك صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى النائب نايف العجمي، مراقب مجلس الأمة ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بتزكيته مراقبا لمجلس الأمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تهنئة إلى النائب نايف العجمي، مراقب مجلس الأمة ،ضمنها سموه خالص تهانيه بتزكيته مراقبا لمجلس الأمة ،متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.