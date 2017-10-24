أعلنت شركة ناقلات النفط، حصولها على جائزة أفضل مشغل ناقلات في الصناعة البحرية وجائزة أفضل شركة لتطقيم العمالة البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من قبل منظمة المقاييس البحرية.

وقالت (الناقلات) اليوم الثلاثاء، إن منظمة المقاييس البحرية منحت الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لقب (القيادي المتميز)، موضحة أنها تسلمت هذه الجوائز خلال حفل خاص بالجائزة أقيم أمس في إمارة دبي.

وأضافت أن حصولها على جائزة أفضل مشغل ناقلات النفط للسنة الثالثة على التوالي يؤكد نجاحها في تشغيل أسطولها البحري بكفاءة والذي يعمل بأفضل وأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال النقل البحري وبأعلى معايير الأمن والسلامة مشيرة الى استعداها لمواجهة التحديات المتزايدة في الصناعة البحرية العالمية.

وأوضحت أن رئيسها التنفيذي الشيخ طلال الخالد حصل على لقب (القيادي المتميز) تقديرا لإنجازاته في مجال الصناعة البحرية على مدى عدة سنوات عدة من خلال جهوده التحفيزية للشركة كقيادي نجح في الارتقاء بمكانة الشركة وتعزيز إمكاناتها.

وذكرت (الناقلات) أنها تقوم من خلال شركتها التابعة (ليبرتي مانينغ للخدمات المحدودة) بتوفير أفضل الكوادر والبحارة ذوي المؤهلات والخبرات العالية للعمل على أسطول الشركة وهو ما أهلها للفوز بجائزة أفضل شركة لتطقيم العمالة البحرية.

وأكدت أنها توفر جميع السبل المتاحة لتحفيز هذه العمالة النادرة على بذل المزيد من الجهود والإخلاص في العمل بما يحقق المصلحة العامة لشركة ناقلات النفط الكويتية ككل.

وقالت إن هذه الإنجازات تحققت "بفضل الله" ثم بتظافر جهود جميع العاملين بالشركة، مؤكدة على مضيها في تقديم خدماتها بأعلى المستويات القياسية العالمية بمساهمة وجهود الكوادر والعمالة الوطنية في تحقيق هذا النجاح من خلال توظيف ما تمتلكه من الخبرات والطموح ما يستحق أن تفتخر به دولة الكويت.

وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية عام 1957 وتعتبر اولى الشركات الخليجية المتخصصة في مجال نقل النفط والغاز الطبيعي وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وتعد منظمة المقاييس البحرية من المنظمات العالمية المرموقة في تقييم الصناعة البحرية وتمنح جوائزها بناء على قرار التحكيم الصادر عن لجنة تحكيم مكونة من نخبة من المحكمين الدوليين المتخصصين في صناعة النقل البحري ووفقا لمعايير ومقاييس عالمية جعلتها من أهم الجوائز في هذا المجال.