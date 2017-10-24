أظهرت بيانات إحصائية تركية، اليوم الثلاثاء، أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين الكويتيين اشتروا 160 عقارا في سبتمبر الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 383 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 344 عقارا ثم الروس 129 عقارا والبريطانيون 103 عقارات.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا كبيرا في سبتمبر الماضي بنسبة 75.2 في المئة مقارنة مع نفس الشهر في 2016 ،مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 2236 عقارا.

واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في سبتمبر الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 797 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 520 ثم (آيدين) و(بورصا) و(طرابزون) بعدد 119 عقارا لكل مدينة.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها ارتفعت أيضا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 28.8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 140298 عقارا في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في سبتمبر الماضي اذ بلغت مبيعاتها 23471 عقارا تلتها أنقرة بعدد 13945 عقارا ثم (ازمير) بعدد 7575 عقارات فيما حلت مدينة (شيرناق) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 28 عقارا.

وكانت بيانات احصائية تركية اظهرت الشهر الماضي ان الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في اغسطس الماضي.