عبدالكريم أحمد

تصدر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، غداً الأربعاء، حكمها بالدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، ما لم تقرر مد أجله.

وكان المحامي هاشم الرفاعي قد تقدم بالدعوى، مبينا أن قرار وزارة الصحة خالف التوجه الإنساني للكويت وسمو الأمير، فضلا عن أنه لم يحقق عنصر الملاءمة المطلوب توفره بإصدار أي قرار إداري حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدر معها غالبية الأجانب المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية.

وتخللت الجلسة الماضية تدخل مقيم أردني انضماميا مع المحامي الرفاعي، كما تخللها حضور دفاع الحكومة الذي طالب برفض الدعوى لعدم وجود مصلحة لدى مقيمها.