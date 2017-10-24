اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية عقد اجتماع يضم ممثلي 10 جهات حكومية يوم غد لبحث الجداول الزمنية والتشغيلية للخدمات العامة في مدينتي صباح الاحمد والخيران السكنيتين.
وذكرت (المؤسسة) في بيان صحفي صادر اليوم ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاعداد جداول زمنية تفصيلية تحدد فيها آلية تشغيل الخدمات العامة في مدينتي صباح الاحمد والخيران ومراحل الانجاز لضمان تشغيلها للمواطنين.
ووفقا للبيان يضم الاجتماع ممثلين وزارات الاشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون الخدمات.
وسيشهد الاجتماع تسليم الجهات المعنية لجداولها الزمنية التفصيلية لتشغيل الخدمات العامة في المدينتين حتى يتسنى ربطها بجدول زمني موحد لمتابعة مراحل انجازها تمهيدا لتشغيلها بالكامل للمواطنين.
وسيتابع المجتمعون مدى انجاز البنى التحتية لشبكة الهواتف الأرضية والمتنقلة والخدمات الامنية والتعليمية المتعلقة بالمدارس والهيئات التعليمية والصحية متضمنة المستوصفات والمستشفيات والعيادات الصحية فضلا عن الخدمات الادارية والاجتماعية والثقافية والدينية والمناطق الخضراء.
ويأتي تكليف مجلس الوزراء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية انفاذا لمتابعة انجاز البنى التحتية الرئيسية للمدينتين متضمنة شبكة الطرق وامداد المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء.