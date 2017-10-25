ذكر مسؤولان في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن البدلات تندرج ضمن المعاش التكاملي للتقاعد، لافتين إلى أن بدلات المهندسين تندرج ضمن هذا المعاش وتحسب بمعدل وسطي لها ووفقا لسنوات الخدمة ووفقا لمعطيات كل حالة على حدة.

جاء ذلك في محاضرة تنويرية حول قانون التأمينات نظمتها جمعية المهندسين بالتعاون مع مؤسسة التأمينات مساء أول من أمس، تحدث فيها مراقب إدارة المعاشات فهد العازمي ومراقبة إدارة الاشتراكات بالمؤسسة هناء المنصور.

وفي بداية المحاضرة، بينت المنصور أن قانون التأمينات يشمل جميع المواطنين الكويتيين وفي كل القطاعات ومنها أصحاب المهن الحرة والعاملون في الخارج، مشيرة إلى 5 صناديق في المؤسسة هي: التأمين الأساسي والتكميلي، البطالة، المكافأة المالية والمعاشات التقاعدية.

وأضافت المنصور ان نسب الاشتراكات هي 5% للتأمين الأساسي و10% للتكميلي، على ألا يزيد التأمين الأساسي على 1500 والتكميلي مع البدلات على 1250 دينارا.

وفي الختام، قام رئيس الجمعية م.فيصل العتل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بتكريم المحاضرين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على جهودهم لهذه المحاضرة التنويرية.