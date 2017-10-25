الخالد: المركز بالكويت واحد ضمن 9 أفرع في 9 بلدان حول العالم

رونالد ليف: نسبة انتشار حالات التوحد عند الذكور أربعة أضعاف مثيلتها عند الإناث عاطف رمضان

أكدت المدير والمؤسس المشارك لمركز شراكة التوحد م.غصون الخالد ان «المركز» نجح في تحقيق عدد من أهدافه من خلال جمع أكبر عدد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال والجمهور والتوعية عن التوحد وكيفية رعاية الأطفال ممن لديهم توحد، خاصة ان هذه الفئة بحاجة إلى رعاية خاصة واهتمام كبير.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز شراكة التوحد أمس في فندق ومنتجع النخيل، حاضر فيها مدير ومؤسس مشارك لمركز شراكة التوحد الرئيسي بالولايات المتحدة الأميركية د.رونالد ليف بعنوان «أسس العلاج الفعال للأطفال الصغار ممن لديهم اضطراب طيف التوحد».

ومركز «شراكة التوحد» هو مركز إنساني غير ربحي تأسس في شهر ديسمبر من العام 2015 بهدف المساهمة في تأهيل الأطفال وتلبية للحاجات المتزايدة التي شهدتها الكويت خلال السنوات الماضية.

وقالت الخالد إن مركزنا في الكويت يعتبر واحدا من ضمن أفرع متعددة منتشرة في 9 بلدان حول العالم تمثل امتدادا للمركز الرئيسي الأم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وله أفرع في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية. ويعتبر مركزنا في الكويت الفرع الأول الممثل له في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الخالد إلى ان «المركز» نجح في تسليط الضوء على أهمية تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي، ودعم أعمال المركز غير الربحية والتي تهدف إلى خدمة أبناء المجتمع ممن لديهم توحد وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم.

التوحد ليس مرضاً

من جانبه، أفاد المحاضر د.رونالد ليف بأن نسبة انتشار حالات التوحد عند الذكور تبلغ أربعة أضعاف مثيلتها عند الإناث، مشيرا إلى أن نسبة انتشار هذا الاضطراب زادت في السنوات العشرين الأخيرة.

وأوضح ان التوحد ليس مرضا بل حالة وأسلوب مختلف في الحياة وهو لا ينتج عن اختلاف الأعراق أو المنطقة.

ولفت إلى أن التوحد يؤثر على نسبة 1 من بين كل 68 طفلا، ويعد الأسرع نموا بين الاضطرابات وأقلها تمويلا في المنطقة العربية، موضحا ان نسبة 40% من الأطفال الذين لديهم توحد لا يتكلمون وأن نسبة 20 إلى 30% من الأطفال الذين لديهم توحد بين عمر 12 و16 شهرا يستطيعون نطق بعض الكلمات ولكن من الممكن فقد تلك المقدرة بعد فترة.

وتطرق د.ليف إلى كيفية العلاج باستخدام تحليل السلوك التطبيقي (ايه بي ايه) للأطفال الذين لديهم توحد واضطراب طيف التوحد، مشيرا إلى ان كل طالب يحصل على برنامج العلاج الفردي المخصص له من 30 إلى 35 ساعة أسبوعيا تحت إشراف اخصائيين ومعالجين.