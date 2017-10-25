يعقد بيت الزكاة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر «الندوة الخامسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة»، والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري في جمهورية تركيا الصديقة ويشارك فيها عدد من العلماء والفقهاء المتخصصين في فقه الزكاة.

وبين مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد العتيبي أن هذه الندوة تهدف إلى مناقشة العديد من قضايا الزكاة المعاصرة والبحوث الشرعية والمحاسبية والمالية المرتبطة بالزكاة والخروج بالفتاوى التي تتوافق مع الكتاب والسنة وتتواكب مع المصطلحات المالية المعاصرة، مضيفا أن الندوة ستطرح عدة بحوث وأوراق عمل تتطرق لعدة مواضيع محاسبية مالية مهمة مثل (فقه الزكاة بين التوقيف ومراعاة المقاصد - زكاة المال الإضافي - زكاة المال المجهول) و غيرها من المواضيع.

و ذكر أن هدف بيت الزكاة من إقامة ندوات الزكاة الفقهية وضع حلول واصدار فتاوى شرعية لبعض المستجدات المالية وعلاقتها بالزكاة ونشر الوعي الشرعي بفريضة الزكاة لما لهذا الركن العظيم من الأثر الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وقد حققت هذه الندوات ثمرات كثيرة منها إصدار دليل إجراءات احتساب زكاة الشركات بمختلف انواعها وكذلك إصدار القانون النموذجي للزكاة ومذكرته التفسيرية الذي يتناسب مع جميع الأنظمة الحاكمة