العتيبي: نؤيد سجن ومحاسبة أي تعاوني يخالف القوانين

محمد راتب

أكد مدير إدارة العضوية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري ضرورة تعريف المشمولين بالقانون 2/2016 لإقرار الذمة المالية، وتوضيح الفئات المستهدفة، حتى يكون القانون واضحا للجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن القانون يشمل المعينين والمنتخبين في الجمعيات التعاونية على حد سواء من دون اي تمييز.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد الجمعيات التعاونية في مبناه للتعريف بكيفية تعبئة وتقديم إقرار الذمة المالية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بالتعاون مع وزارة الشؤون والهيئة العامة لمكافحة الفساد بحضور ممثل عن الهيئة.

وأضاف المطيري ان الورشة هي الثانية التي يتم تنظيمها لأعضاء مجالس الإدارات باعتبارهم الفئة الأكبر التي تنضوي تحت مظلة القانون 2/2016، وقد جرى التعريف بالقانون والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشمولين وجميع التفاصيل المرتبطة بآلية التقديم.

وردا علـــى ســــؤال حول امتناع البعض عن التقدم بإقرار للذمة أفاد المطيري بأن هذا الشأن من اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، في حين يتحدد دور وزارة الشؤون في عملية التنسيق بين الجهة المعنية وهي الهيئة وأعضاء مجالس الإدارات، مشيرا إلى أن القانون لم يتطرق حرفيا لحرمان المتخلفين عن تقديم إقرار بالذمة المالية من دخول الانتخابات إلا أن هناك إجراءات نص عليها القانون 2/2016 بشأن العقوبات التي أوردت على المتخلفين عن تقديم الذمم.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي إن الاتحــاد سيرســل نسخا لجميع الاعضاء في الجمعيات التعاونية تشمل العقوبات والمطلوب منهم للإقرار الاول للذمة المالية وتحديثه، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء قاموا بهذه الإجراءات إلا ان هناك بعض الاعضاء الجدد في الجمعيات المنفصلة او المستحدثة لم يقوموا بذلك، وهدفنا هو تعريفهم بكيفية التقديم وبيان ذلك لهم والرد على جميع تساؤلاتهم.

وبين أن أهمية هذا الأمر تكمن في مكافحة الفساد وتبرئة الذمة المالية امام المساهمين في إطار العمل. وردا على سؤال حول سجن اول تعاوني بين العتيبي اننا نؤيد هذا الإجراء، وذلك لإيماننا بالشفافية وسيادة القانون، فمن يخطئ يعاقب ومن يسير على الطريق الصحيح لا احد يمسه، ولذلك نؤيد سجن اي متجاوز سواء كان تعاونيا او لا.