محمد راتب

أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية د.حسين الحمادي انطلاق مهرجان أكتوبر في الأسواق المركزية، بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للأصناف والسلع الاستهلاكية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى ان عدد السلع المشمولة يفوق 300 سلعة غذائية واستهلاكية سريعة الدوران بنسبة تخفيضات تصل إلى 70% والبعض الآخر من السلع (1 + 1).

وأوضح خلال افتتاحه المهرجان بحضور المدير العام حسين الحريجي ونائبه طلال الخرينج والإدارة التنفيذية ان جميع السلع المشمولة في التخفيضات متوافرة طوال فترة المهرجان، داعيا الاهالي ورواد الجمعية إلى الاستفادة من هذه المهرجانات والعروضات.

وبيّن ان الجمعية قامت باستبدال العديد من الأرفف القديمة بأرفف جديدة مضيئة بالتنسيق مع الشركات، وذلك حتى يعطي رونقا خاصا في عملية التسوق في الأسواق المركزية ويكون جذابا لعموم المستهلكين.

وزف الحمادي البشرى لأهالي منطقتي الصليبخات والدوحة بأن المركز المالي للجمعية يتصاعد وفق الاستراتيجية التي تم وضعها لها، ما يعطي مؤشرا على إقبال المستهلكين والمساهمين بوجه الخصوص على الخدمات والمهرجانات التي تنظمها الجمعية.