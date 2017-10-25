عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء.

يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.





بقلم: حنان بدر الرومي

يرفع بومبارك ثلاجة الفلين الصغيرة وهو يتجه بخطوات هادئة نحو المرسى.. يلتفت للوراء يشاهد ابنه مبارك يتفقد الصندوق البلاستيكي الكبير.

يعلو صوت بومبارك: مبارك.. بسرعة.. ما نبي نتأخر.

يرفع مبارك يده عاليا لوالده إشارة الموافقة.. يحمل الصندوق البلاستيكي بيديه متجها نحو المرسى.

ينظر بومبارك حوله ويقول: شغلنا كله جاهز اتكلنا على الله.

مبارك: يبا وين صندوق أكلنا.

يقهقه بومبارك بصوت عال ويرد: شاله رفيچك هلال وياه حتى جدر المموش خذاه صچ بطيني.

يضحك مبارك وهو يقول: يبي يأمن نفسه أول.. المهم ما قصر بياخذنا معاه للحداق.

يشد بومبارك إزاره بقوة ويقول: شنسوي يا وليدي السمك صار ذهب ما ينطال واللي على معاشه مثلنا شلون يوكل أهله.

يثبت مبارك القبعة على راسه وينظر للبحر ويقول: الحمدلله بحرنا موجود والله يرزقنا من خيره.

يقترب يخت هلال من المرسى.. يحمل الاثنان الأغراض ليصعدا لليخت.

٭ ٭ ٭

يحمل الصبي الآسيوي الثلاجة من يد بومبارك.. يتلفت بومبارك حوله ويقول وهو يتأمل اليخت: ما شاء الله مبارك قالي عندك طراد هذا يخت كشخه مومال حداق.

بابتسامة خفيفة يرد هلال: وينا وين اليخت يا عمي الله كريم.





بومبارك: شكله كبير وسعى..

هلال: عمي هذا 39 قدم وفيه غرفة نوم وصالة غير الحمام والمطبخ.. صغير على قدنا.

مبارك: ما يقصر هلال دوم يطلعنا مع الربع.

بومبارك: الله يبارك لك ويحفظك ويحفظنا وإلا البحر غدار.. ينظر بومبارك للبحر ثم يقول: خلنا نسمي بالله ونبتدي الصيد.

يضحك هلال ويرد: تو الناس عمي بنشرب الشاي أول ومتى ما وصلنا لجزيرة كبر نبتدي الصيد وإذا ما عجبنا نغير والمصايد وايده.

بومبارك: توكل على الله أنت نوخذتنا.

٭ ٭ ٭

بعد مرور أكثر من ساعتين يبدو الملل واضحا على بومبارك فالصيد يحتاج لنفس طويل وصبر وهذا ما لا يتوافر لبومبارك في هذه المرحلة من العمر.. أخذ يزفر بقوة وهو يتأمل صيد هلال الذي بلغ أكثر من عشر سمكات.

بومبارك بملل: الظاهر السمك يدل دربك يا هلال وإلا إحنا ما صدنا إلا الهوا.

يبتسم هلال بفخر وهو ينظر لصيده ثم يضع السنارة على جنب وهو يقول: ما تبون تاكلون.

يحرك مبارك رأسه بإشارة النفي.. يدخل هلال لداخل اليخت.. تبدو ملامح التفكير واضحة على بومبارك.. ينظر بحده للبحر ثم يقوم من مكانه ويتجه لمقعد هلال.

بومبارك: مبارك تعال بسرعة خلنا نقعد إهني الظاهر الحظ بهالمكان.

يقفز مبارك من مكانه ويسحب السنارة بسرعة.. يحمل أغراضهم الخاصة وينقلها للجهة الثانية بينما يدفع بومبارك أغراض هلال لمكانهم.. يجلس الاثنان على المقاعد وقد علت الابتسامة وجهيهما.. يخرج هلال لسطح اليخت وبيده صحن كبير به سندويشات يتفاجأ بالتغيير في الأماكن.

هلال بنبرة سخرية: أنا لفيت السكان مو الكراسي.

مبارك بلا مبالاة: هالمكان أريح لأبوي.

يجلس هلال على الكرسي باسترخاء ويضع الصحن في حضنه وهو يتأمل البحر.

٭ ٭ ٭

الساعة الثالثة عصرا.. اليخت يشق البحر الساكن في طريقه للعودة للمرسى.. بومبارك يمشي داخل اليخت وقد علت تعابير الأسى وجهه.. ينظر بحزن لثلاجتهم الخالية تماما.

بومبارك بحنق: هلال شنو تقرا علشان كل هالصيد إييي صوبك.

يضحك هلال بصوت عال ثم يقول: عمى إخذه حلالك.

يرد بومبارك بأسى وعينه شاخصة على ثلاجة هلال الممتلئة بالسمك: عليك بالعافية.. بس علمنا إذا عندك خرزه خاشها أو يامعه قارين لك عليها.

يفتح هلال كيس الكيك الجاهز ويتناول قطعة من الكيك ويقضمها بشراهة.. ثم يرفع عينيه نحو مبارك ويقول: الصيد فن وحظ واليوم حظكم.. يتوقف هلال عن الكلام وهو ينظر لمبارك بشماتة.

يرفع مبارك فردة حذاء تالف من الماء المالح ويقول: قولها حظنا هالچوتي هذا صيدنا.

يضحك هلال حتى تدمع عيناه.. يقذف مبارك الحذاء على هلال.. يلتقطه هلال بمهارة ثم يقوم ويضعه في ثلاجة مبارك وهو يضحك.

٭ ٭ ٭

يرتب مبارك الأغراض داخل صندوق السيارة.. بينما بومبارك يتابع سيارة هلال المنطقة بسرعة.

بومبارك بحزن: المحظوظ محظوظ بكل شي.

مبارك: إي يا يبا.. إذا قام حظك باع لك واشترى لك.

بومبارك بلوعة: آخ.. ياليت من يقضبني لو طرف الحظ.

يضع مبارك يده على كتف والده بحب ويقول: خلنا نرجع البيت نبي نرتاح...

يقاطع بومبارك ولده بسرعة: أي بيت بتفضحنا.. ودني سوق السمك.

مبارك: يبا.. السمك غالي وينا وينه.

بومبارك بحزن: غالي غالي يا وليدي.. بس ولا تشمت فينا أمك ونصير سالفة لحريمكم.. ودني سوق السمك وعلى الله العوض.