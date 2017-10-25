بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم، أن إجمالي إيرادات المشروع الثالث لجمع التبرعات لصالح الأضاحي خلال العام الحالي بلغ 3.757 ملايين دينار.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي أمس أن حصيلة الجمع جاءت موزعة على الجهات المشاركة في المشروع على النحو التالي: 3.747 ملايين إيرادات 18 جمعية، في حين جمعت 4 مبرات 10 آلاف دينار، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإيرادات بواقع مليون و100 ألف دينار عن المشروع الثاني للأضاحي الذي نفذ في 2016، وبلغ إجمالي إيراداته 2.632 مليون دينار وشاركت خلاله 12 جمعية خيرية.