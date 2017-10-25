أكد مدير لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس أن اللجنة تطرح مشروع الزكاة والصدقات على أهل الخير طوال العام، لافتا إلى ان المشروع من أهم وأبرز المشاريع التي تنفذها اللجنة، وذلك لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين وإزالة أسباب العوز والفقر وتخفيف معاناة الفقراء والمساكين والأيتام وذوي الحاجات، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بصرف الزكاة داخل الكويت.

وأضاف الخميس في تصريح صحافي ان اللجنة تسعى من خلال المشروع إلى الاهتمام بتفعيل الركن الثالث في ديننا الحنيف، وذلك لتحقيق التعاون على البر والتقوى، علاوة على تحقيق التكافل بين أغنياء المسلمين وفقرائهم، وإبراز الجانب الإنساني للمجتمع الكويتي المسلم علاوة على سد حاجة المحتاجين، ومساعدة الفقراء في معيشتهم والتخفيف عن عاتقهم أعباء الحياة.

وحول كيفية مساهمة أهل الخير والمحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في الكويت، ذكر الخميس أنه يمكن للمتبرع والمحسن الكريم الذي يريد إخراج زكاته تخصيص المبلغ الذي يراه مناسبا من زكاة أمواله لصالح هذا المشروع، مشيرا إلى أن احتساب نسبة الزكاة يبلغ 2.5% من المال الفائض عن حاجة الشخص الذي يريد إخراج زكاة ماله ومن زاد عن ذلك فله الأجر والثواب من الله عز وجل وسيضاعف الله له في ميزان حسناته، ومن أراد أن يتصدق بما تجود به نفسه فله الأجر عند ربه، لافتا الى انه يمكن الاستفسار والتبرع للمشروع عبر الاتصال على: 66293044 أو التوجه الى مقر اللجنة بكيفان.