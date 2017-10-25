ناشد أهالي قطعتي3و 4 في منطقة الرقة وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إعطاء توجيهاته بسرعة الانتهاء من بناء مسجد «الحباب بن المنذر» الكائن في منطقة الرقة والذي مر على هدمه لإعادة بنائه اكثر من سنتين وثلاثة أشهر، مشيرين إلى أن العمل متوقف منذ اكثر من أسبوعين.

وقال الأهالي في مناشدتهم للوزير الجبري عبر «الأنباء» إن المسجد من المساجد الأساسية في المنطقة ويخدم عددا كبيرا جدا من المصلين في القطعتين 4 و3 لافتين إلى أن مخلفات الهدم لا تزال موجودة بالموقع ولم تتم إزالتها.

وأضافوا أنه تم إنشاء مسجد مؤقت من الصفيح لا يسع المصلين ولا توجد فيه صيانة للتكييف ودورات المياه وختموا الأهالي مناشدتهم قائلين نرجو من الوزير الجبري اتخاذ قرار عاجل بضرورة الاستعجال في التنفيذ، خاصة أن المصلين اضطروا الذهاب إلى المساجد القريبة في المنطقة مما سبب ازدحاما كبيرا في هذه المساجد وأيضا سبب وقوف السيارات حول المنازل القريبة من هذه المساجد وإزعاجا لقاطنيها.