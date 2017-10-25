ثمن سفير الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية د.حمد الدعيج الدور الريادي والبارز الذي تقوم به جمعية النجاة الخيرية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفراء الكويت بالخارج في تدشين وافتتاح المشاريع الخيرية الكبيرة ذات الثقل الدعوي والحضاري والتي يسطرها التاريخ في أذهان الشعوب، وتسهيل المهام لوفود الخير الكويتية، مما بدوره يعزز ويبرز دور الكويت الرسمي تجاه خدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال تكريم جمعية النجاة الخيرية لسعادته بمقر السفارة في الأردن، حضره مدير العلاقات العامة بجمعة النجاة عمر فلاح الشقراء - بأننا نفخر بأن رزقنا الله جل وعلا قيادة داعمة للعمل الخيري، ومؤسسات فاعلة ومميزة، وشعب كريم معطاء جبل على فعل الخير، فطالت أيادي الخير الكويتية أصقاع أوروبا ربوع آسيا وأدغال أفريقيا، ورفعت أعلام الكويت عالية خفاقة في المحافل الدولية، وقد نال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد إنساني، والكويت مركزا للعمل الإنساني.

من جانبه، قال الشقراء ان تعاون السفير د.حمد الدعيج سهل الكثير من تنفيذ المشاريع الخيرية، وقد كانت جمعية النجاة الخيرية من أولى الجمعيات التي حققت السبق في تقديم المساعدات المتنوعة في الأردن، ولمسنا من خلال زياراتنا الميدانية المتعددة، تفاعلا مميزا ومتابعة واهتماما من قبل سفارة الكويت بالأردن، وخاصة السفير حمد الدعيج، حيث شاهدناه يشارك في الاحتفالات التي نقيمها للأيتام يداعبهم ويمسح عنهم دموع الحزن واليتم، ويتحدث مع النازحين ويهون عنهم، ويتواجد بقوة في أماكن توزيع المساعدات ويحملها ويقدمها للمحتاجين، ويواسي الجرحى ويتحدث مع كبار السن، ورغم المهام الديبلوماسية الصعبة التي يقوم بها، والخدمات الجليلة التي يقدمها لأبناء الكويت المقيمين بالأردن، إلا أن العمل الخيري كان له نصيب كبير من جدول أعماله ومهامه اليومية، فهؤلاء أبناء الكويت، الذين نفتخر بهم وتفتخر بهم الكويت.