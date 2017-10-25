محمد راتب

تم تشكيل مجلس إدارة جمعية العقيلة التعاونية باختيار مشعل مشعان المطيري رئيسا لمجلس الإدارة، وحمد مرزوق الغريب نائبا للرئيس، ومشعل رثوع العنزي أمينا للسر، وعبد العزيز السهلي أمينا للصندوق وعضوية كل من سعود عبدالله العجمي، وغازي شليل العتيبي، وفيصل احمد الكندري، ومنيف سداح الحويلة، ويوسف خالد بن جدعان.

وأعرب ‏مجلس الإدارة عن شكره لأهالي المنطقة على ثقتهم التي منحوها له، مؤكدا سعيه لتقديم افضل الخدمات لتحويل الجمعية إلى أن تكون نموذجية في المنطقة وعلى قدر عال من المنافسة مع الأسواق المحيطة بها من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة والتواصل مع الشركات.

وأشار إلى أن هناك خطة سيجري وضعها لتطوير الجوانب الاستهلاكية والتسويقية والخدمية والتواصلية بما يعود بالنفع على عموم المساهمين والمستهلكين، موضحا أن أبواب مجلس الإدارة مفتوحة أمام الجميع لتطوير العمل التعاوني.