دارين العلي

أكد الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.فؤاد دعيج العون، أن نجاح الوزارة في اجتياز صيف 2017 دون انقطاعات كان بسبب تضافر جهود جميع الإدارات المعنية وكل الموظفين.

وقال العون خلال الاحتفال الذي نظمته شركة جنرال الكتريك في مركز التكنولوجيا التابع لها بمناسبة اجتياز وزارة الكهرباء والماء صيف 2017 بنجاح «إن شركة جنرال بمنزلة شريك حقيقي للوزارة، مبينا ان الشركة يوجد لديها دائما إصرار على حل كل المشاكل التي تواجهها في توربيناتها المنتشرة في محطات الصبية والزور الشمالية والشعيبة والشويخ».

وأوضح العون ان شركة جنرال الكتريك استطاعت منذ 2015 حل أكثر من 100 مشكلة في أجهزتها، ما أسهم في اجتياز الوزارة صيفي 2016 و2017 بنجاح ومن دون مشاكل حقيقية تذكر وتؤثر على سلامة الشبكة الكهربائية.

من جانبه، قال مدير مركز تكنولوجيا جنرال إلكتريك الكويت خالد البنا، ان المركز يضم نماذج لمولدات كهربائية وتوربينات بخارية وتوربينات غازية.

وتخللت الحفل زيارة المركز، وتبلغ مساحته 6.000 كيلومتر، الذي يعد الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة الأميركية ويضم ثلاثة مراكز تركز على التدريب والأدوات والهندسة.