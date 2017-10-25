عادل الشنان

وافقت الجهات الحكومية المشاركة ضمن لجان الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب ترسية مشروع إنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية على شركة ماكيول التركية ووكيلها المحلي شركة كونتك.

وأشارت المصادر إلى أن عقد الترسية على الشركة التركية بلغت قيمته 108 ملايين و450 ألف دينار، لافتا إلى اشتراط اللجنة المركزية عمل موازنة تثمينيه للمشروع قبل الحصول على الموافقة النهائية وتسليم الموقع للتنفيذ.

وعن مكونات عقد الترسية، لفتت المصادر الى أن الهدف منه تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة حيث من المقرر أن يربط بين طريق العبدلي غربا ووصولا إلى مدينة الصبية شرقا بطول 33 كم بطاقة استيعابية ثلاث حارات بكل اتجاه مع وجود إمكانية لزيادة حارة أخرى بكل اتجاه مستقبلا.

ولفتت أن العقد يشتمل 5 تقاطعات وأن الفترة الزمنية المقررة لإتمام تنفيذه 36 شهرا تبدأ خلال 100 يوم من الترسية التي تمت في سبتمبر الماضي.

وذكرت أن القيمة التقديرية التي كانت متوقعة للمشروع تحتوي على 94 مليونا و800 ألف دينار في حين كانت أقل الأرقام المقدمة في المنافسة على المناقصة المطروحة 108 ملايين و450 ألف دينار.

من جهة أخرى، بينت المصادر أن العمل جار حاليا لتحقيق التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبتوجيهات من وزير الإسكان ياسر أبل لتسريع وتيرة الأعمال في مشروع العقدين الأول والثاني والانتهاء من وضع آلية لربط الطرق الخاصة بمدينة المطلاع مع الشبكات التطويرية لوزارة الأشغال.

وتابعت أن الوزارتين سيربطان مدخل تقاطع المطلاع الأول مع وصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا والمعروف بالتقاطع الخامس بطول 26 كم بقدرة استيعابية 5 حارات بكل اتجاه حيث يشمل العقد كذلك ثلاثة تقاطعات على أن يكون التنفيذ بمدة أقصاها 36 شهرا تنتهي في الربع الثاني من العام 2020.

وبينت أن هناك عقدا آخر سيتم ترسيته يربط مشروع المطلاع مع الدائري السادس بطول 9 كم وطريق الصبية بطول 11 كم ويشتمل العقد على تقاطعين آخرين.