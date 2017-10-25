أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد اجتماع يضم ممثلي 10 جهات حكومية اليوم الأربعاء لبحث الجداول الزمنية والتشغيلية للخدمات العامة في مدينتي صباح الأحمد السكنية والخيران السكنية.
وذكرت «المؤسسة» في بيان صحافي أمس أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد جداول زمنية تفصيلية تحدد فيها آلية تشغيل الخدمات العامة في مدينة صباح الأحمد السكنية والخيران ومراحل الإنجاز لضمان تشغيلها للمواطنين.
ووفقا للبيان يضم الاجتماع ممثلين وزارات الأشغال والكهرباء والماء والداخلية والتربية والصحة والشؤون والأوقاف والهيئة العامة للزراعة والبلدية ووزارة الدولة لشؤون الخدمات.
وسيشهد الاجتماع تسليم الجهات المعنية لجداولها الزمنية التفصيلية لتشغيل الخدمات العامة في المدينتين حتى يتسنى ربطها بجدول زمني موحد لمتابعة مراحل انجازها تمهيدا لتشغيلها بالكامل للمواطنين.
وسيتابع المجتمعون مدى انجاز البنى التحتية لشبكة الهواتف الأرضية والمتنقلة والخدمات الأمنية والتعليمية المتعلقة بالمدارس والهيئات التعليمية والصحية متضمنة المستوصفات والمستشفيات والعيادات الصحية فضلا عن الخدمات الإدارية والاجتماعية والثقافية والدينية والمناطق الخضراء.
ويأتي تكليف مجلس الوزراء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية انفاذا لمتابعة انجاز البنى التحتية الرئيسية للمدينتين متضمنة شبكة الطرق وامداد المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء.