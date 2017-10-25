الأميرة البريطانية بياتريس (29 عاما) وهي تمتدح بحماس عاطفي كبير، خلال مقابلة مع مجلة «هلو»، أمها سارة فيرغسون دوقة يورك، وجدتها الملكة إليزابيث بالتأكيد على أنهما أهم امرأتين في حياتها، وذلك لأن أمها أفضل صديقة لها، ولأن جدتها مثال للحكمة والتعقل.

منتقدو الرئيس الأميركي يتساءلون، بعد موجة اتهامات التحرش التي طالت الكثيرين في هوليوود مؤخرا، لماذا لا يتم توجيه مثلها إلى ترامب بعد أن ذكرت أكثر من امرأة خلال حملته الانتخابية أنه تحرش بها؟

«ولماذا لا نوجه هذه الاتهامات نفسها إلى ترامب؟»

«آمل أن تصل المرأة قريبا إلى المرحلة التي تستطيع التحدث فيها بحرية، ودون خوف، عن الإساءات الجنسية التي تتعرض لها في حياتها»