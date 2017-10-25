في إطار حرصها على دعم مشاريع خدمة القرآن الكريم طورت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية مشروعها الاستراتيجي «الختمة» خاصة في مجال الحلقات النسائية.

وعن هذا المشروع أشارت مديرة شؤون القرآن بالمبرة بدرية المسعود الى ان مدة مشروع «الختمة» للنساء ثلاث سنوات، حيث يستهدف تخريج محفظات في المستقبل والاستفادة منهن في تحفيظ القرآن وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأكدت المسعود في صريح صحافي أمس أن المبرة تستهدف من وراء ذلك الاستفادة من الخريجات في جهود وأنشطة المبرة وأيضا أي أماكن أخرى تقوم على تعليم القرآن. وعن المشروع قالت إنه عبارة عن عدة حلقات، تتكون كل حلقة من 5 حافظات يتم خلالها ختم القرآن خلال ثلاث سنوات.

وبينت المسعود ان من شروط الالتحاق بهذه الختمة ان تكون أعمار المشتركات تتراوح بين سن 20 و30 سنة وأن تكون المشتركة حافظة لخمسة أجزاء على الأقل.

وعن كمية الحفظ في اليوم أشارت المسعود الى أن المشتركات سيحفظن ما يعادل جزءا كاملا من القرآن الكريم في الشهر.

ودعت المسعود إلى ضرورة الحرص على تعلم القرآن والاهتمام به والعناية به في البيوت خاصة لتخرج لنا أجيال مستنيرة العقول مطمئنة النفس وهو ما يحققه القرآن وتدبره، مضيفة أنه ينبغي على كل مسلمة أن تستثمر بعضا من وقتها، ومن جهدها، في مشروع ختم القرآن الكريم، وأن تحرص كل الحرص على ألا يتعطل ذلك المشروع أو أن يتوقف أبدا، بل إن عليها أن تكون حريصة ومستمسكة بتنمية استثماراتها في ذلك المشروع.

وختمت بأن مبرة المتميزين تسعى دائما الى التميز في العطاء والتوسع والانتشار ليعم خير كتاب الله تعالى على أبناء الكويت.