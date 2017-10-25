تحت رعاية وبحضور الشيخ نمر المالك الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة، يفتتح صباح اليوم معرضا «الخريف للعطور» و«الساعات» واللذان تقيمهما وتنظمهما شركة معرض الكويت الدولي على أكبر واحدث صالاتها 5 و6 و8 والقاعة الخارجية بأرض المعارض الدولية بمشرف، وتستمر أنشطتهما حتى 4 نوفمبر المقبل، وسط حشد وبمشاركة فاعلة من مؤسسات وشركات وكلاء العطور ومصانع الطيب والبخور ومستحضرات التجميل من الماركات العالمية وممثلي وكلاء الساعات الشهيرة واكسسواراتها.

ووجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوة لحضور حفل الافتتاح الى عدد من رجالات الدولة والشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت ورجال الأعمال والإعلام، في حين استقطب المعرضان أكثر من 300 جهة عارضة، ضمت 63 جهة راعية لمعرض العطور، ما يؤكد الاهمية التي بات يمثلها هذا المعرض من الشركات العريقة ممثلين لوكلاء ومصانع لماركات عالمية شهيرة ومميزة في عالم العطور ونفائس الطيب والبخور ومستحضرات التجميل ومنتجاتها المختلفة اضافة الى الساعات الراقية والاكسسوارات، حيث جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير افضل العروض سعيا منها لاقتناص رضا عملائها من رواد هذه المعارض.

وستكون مواعيد زيارة المعرضين من الاحد الى الأربعاء على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا الى 1:30 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصرا الى 10 مساء، أما يوما الخميس والسبت فتكون من الساعة 11 صباحا الى الساعة 10 مساء، في حين تقتصر مواعيد زيارة المعرض يوم الجمعة على الفترة المسائية فقط من 4:30 عصرا الى 10:30 مساء.