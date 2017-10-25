نحاول من خلال هذه الحملة مساعدة بنك الدم في توفير الصفائح الدموية الناقصة لديه من أجل إنقاذ حياة الأخرين اسامة ابو السعود

في مبادرة انسانية توافد العشرات من المواطنين الى ديوان النائب السابق المحامي احمد الشحومي للتبرع بالدم بمبادرة من صاحب الديوان بالتعاون مع بنك الدم وللتأكيد على اهمية هذا العمل الانساني الكبير، وان «نقطة دم تساوي حياة».

وقال الشحومي لـ«الأنباء» عقب تبرعه بالدم بديوانه بمنطقة سلوى مساء امس الاول ان هذه الحملة هي الثانية وان شاء الله لا تنقطع. واضاف اننا نقدم دورا مجتمعيا للدواوين ونؤكد ان الديوان ليس فقط مكانا للتلاقي، ولكن ايضا لتقديم الخدمة وإظهار المواقف الوطنية وتعزيز الدور المجتمعي لاجل انقاذ حياة انسان يستحق هذا التبرع في المستشفى.

وذكر الشحومي اننا نحاول اليوم من خلال هذه الحملة مساعدة بنك الدم في توفير الصفائح الدموية الناقصة لديه من اجل انقاذ حياة الاخرين الذين يحتاجون الى تلك الصفائح الدموية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا اجر هذا العمل، مؤكدا ان «هذا التبرع بالاساس هو موقف وطني نسأل الله ان يثيبنا على عملنا به».

ووجه الشحومي الشكر للقائمين على بنك الدم وفي مقدمتهم د.ريم الرضوان ولجميع العاملين في البنك على الجهود التي يبذلونها لاستقبال المتبرعين بالدماء والانتقال بوحدات التبرع الى الدواوين والمناطق المختلفة تسهيلا عليهم من اجل انقاذ حياة من يحتاجون الى تلك الدماء.

وتوقع الشحومي ان يصل عدد المتبرعين بالدماء في ديوانه الى عدد يحقق الرضا لنا كأهل ديوان الشحومي، وان شاء الله البدايات مبشرة.

واكد ان التبرع بالدم في الديوان مفتوح لمن يريد ان يتبرع وليس قاصرا على رواد الديوان فقط.