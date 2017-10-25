خطط لتأمين الموظفين والمقاولين من إصابات العمل عبر شركات التأمين

عبدالرحمن خالد

عقدت السفارة الأميركية لدى الكويت حلقة نقاشية صباح أمس في غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان «الفرص التعاقدية مع القواعد العسكرية الأميركية في الكويت»، وذلك ضمن أسبوع «اكتشف أميركا» للعام الخامس على التوالي.

وخلال الحلقة تحدث عدد من ممثلي القواعد الأميركية الموجودة في الكويت عن إمكانيات الاستثمار في تلك القواعد والشروط والأحكام لها، حيث تحدث جيسون ميتشيل عن عملية وضع العلامات لقاعدة الوصول إلى مجموعة دعم المنطقة ـ التركيبات الكويتية، وكريستيز هيرنانديز عن عملية وضع العلامات لقاعدة الوصول في القواعد الجوية بالكويت.

أما كاندس أركوري وماركوس درينكارد فتحدثا عن المتطلبات المقترحة، وعملية الدفع، وفرص التعاقد، وشرح إيلكو فان كيمبيما، وتأمين قانون الدفاع الأساسي.

وأعطى ماثيس رايت ورون جاكسون نبذة عن المشتريات الروتينية وفرص التعاقدات المستقبلية وغيرهم من المتحدثين.

بدوره، قال الملحق التجاري جيف هاملتون ان الفعالية هي جزء من الجلسات النقاشية الاقتصادية والتي تعقد ضمن المهرجان، حيث حاضر بالحلقة ممثلون من الجيش الأميركي وممثلون من السلاح الجوي الأميركي وتحدثوا عن فرص الاستثمار والمبيعات في القواعد العسكرية الأميركية في الكويت، مثل قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة عرفجان، واليوم ستستضيف غرفة التجارة والصناعة جلسة حوارية لممثلين من السفارة الأميركية للحديث عن الدعم المقدم من السفارة الأميركية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف هاملتون: بالنسبة للجلسة الحوارية الخاصة بالقواعد العسكرية، الهدف منها إعطاء نبذة عن تلك القواعد الأميركية الموجودة في الكويت، حيث إن الجندي الأميركي عند قدومه إلى الكويت لأداء الخدمة عادة لا تتواجد الأمور الحياتية، مثل الخدمات والهواتف والبنية التحتية والمقاولات وخدمات التنظيف والمطاعم، لذا تعد فرصة للمستثمرين، إذ إن تلك الحلقة ستعلن عن احتياجات تلك القواعد لإعطاء فكرة عن الخطوات التي يجب اتباعها.

وتابع: هناك جانب أمني وعسكري، لذا الدخول الى تلك القواعد محكوم بشروط وأحكام معينة، حيث إن هناك أشخاصا متخصصين للتحدث عن فكرة منح البادج أو إذن للدخول لتلك القواعد». وأوضح أن الجلسة النقاشية ستطرح أيضا خططا لتأمين المقاولين أو الموظفين القادمين من إصابات العمل وغيرها من الأمور عبر شركات التأمين.

وأشار هاملتون إلى أن هؤلاء الموظفين أو الجنود يأتون الى تلك القواعد تاركين عوائلهم لمدة تتراوح بين 6 و 9 أشهر، لافتا الى ان هؤلاء الموظفين يتغيرون كل فترة، لذا احتياجاتهم تتغير.

وقال هاملتون انه من المؤكد ان الجانب العسكري الأميركي سيجدد قائمة الشركات التي تهتم بفرص الاستثمار في القواعد العسكرية وبالتالي يتم تجديد تلك القائمة من خلال الجلسة النقاشية.