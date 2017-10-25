نعى النادي البحري الرياضي الكويتي ابن النادي الشيخ عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 18 عاما، وكان قد التحق بالنادي منذ عام 2011 ضمن المشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص الثالثة والعشرين التي نظمتها لجنة التراث البحري في النادي تحت رعاية سمو امير البلاد، وبدأ مشواره في هذه الرحلة ضمن بحارة السفينة (غيص)، واستكمل بعد ذلك مشواره في المشاركة بهذه الرحلات على امتداد ثلاث سنوات متتالية، كان فيها مثالا للأخلاق العالية والرفيعة، فيما حرص على أن يترجم إلى جانب زملائه، شباب الغوص، المعاني والدلالات الكبيرة لرحلة الغوص، وما تحظى به من اهتمام كبير ورعاية سامية من قبل سمو أمير البلاد، ومن قبل سمو ولي العهد، وفي أن يشارك في رسم صور الماضي، وتخليد ذكرى الآباء والأجداد من الرعيل الأول، والتأكيد على مدى اعتزاز الشباب الكويتي بتراث آبائهم وأجدادهم.

ووجه رئيس النادي اللواء فهد الفهد وباسم أعضاء مجلس إدارة النادي وجموع الأعضاء في لجنة التراث البحري ونواخذة وشباب الغوص، خالص التعازي إلى أسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.