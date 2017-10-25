بشرى شعبان

التقى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بوفد من منظمة العمل الدولية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن متابعة التعاون القائم بين المنظمة والحكومة الكويتية والوقوف على التطورات الأخيرة بشأن هذا التعاون ووضع خطط ومجالات التعاون المستقبلية.

حضر الاجتماع من منظمة العمل الدولية صوفيا كاجان مدير مشروع الهجرة العادلة بمكتب منظمة العمل الدولية بيروت، وديانا بوتو خبيرة منظمة العمل الدولية في مجال الهجرة، ودينا البحيري المسؤول الإداري بمكتب منظمة العمل الدولية الكويت، ومن الهيئة العامة للقوى العاملة نائب المدير العام للتخطيط والمهارة المهنية، د.مبارك العازمي ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية، م.خلود شهاب وجابر العلي مدير إدارة العلاقات الدولية.

وأكد الموسى على أهمية التعاون الفني البناء بين المنظمة والحكومة الكويتية للمشاريع القائمة وبحث سبل التعاون لآفاق مشاريع مستقبلية قادمة لتنظيم الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة، وذكر الموسى أهمية الربط الالكتروني لمنع استغلال مكاتب الاستقدام بالخارج على مساومة العامل.

من جانب آخر، أكد د.مبارك العازمي على أهمية الربط والتواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة حتى يكون العامل مستقدما على حسب المهن والحاجة ايضا لحماية العامل وضرورة تضامن الدول المصدرة والموردة للعمالة في التنسيق والمتابعة لحماية الأيدي العاملة وضمان معرفة حقوقهم وواجباتهم.

ومن جانبها، أكدت م.خلود الشهاب على حقوق العامل وحق الكويت في استقبال عمالة مهنية متخصصة لخدمة البلاد في خطة التنمية مستدلة بذلك على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال كما ذكرت اهمية الربط الإلكتروني مع جمهورية مصر العربية ودولة الهند والجاليات العاملة بالكويت.