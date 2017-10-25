قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز ان الكويت تولي اهمية كبيرة لمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه، لاسيما ما يتعلق بالتركيز على الجانب الاجتماعي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخراز لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت الى الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار القمة العربية رقم 699 بشأن الارهاب والتنمية الاجتماعية بمشاركة كبار مسؤولي وزارات الشؤون الاجتماعية بالدول العربية.

ولفت الخراز في هذا السياق الى ورقة تقدمت بها الكويت أخذت الامانة العامة للمجلس بمعظمها الى جانب ملاحظات من دول اعضاء اخرى معربا في هذا السياق عن الشكر الجزيل للأمانة العامة لاستجابتها للورقة الكويتية.

وأشار الى صياغة ذلك على شكل توصيات وآليات فيما يتعلق بتنفيذ قرار القمة العربية رقم 699 بشأن الارهاب والتنمية الاجتماعية موضحا أن الورقة الكويتية تضمنت بحث جميع الجوانب.

وأضاف أن الورقة شملت الابعاد القانونية والاقتصادية والاعلامية من الجانب الاجتماعي ودور وزارات الشؤون الاجتماعية العربية في الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية وذلك للحد من هذه الظاهرة وانتشارها ومكافحتها.

وأكد الخراز حرص الكويت على استضافة دورة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في نوفمبر المقبل لمناقشة هذه القضية وذلك في اطار السعي الدؤوب لنجاح الجهود العربية الهادفة الى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وردا على سؤال حول حرص الدول العربية وجديتها في تنفيذ قرارات القمة العربية لمكافحة الإرهاب بخاصة في بعدها الاجتماعي أكد الخراز ضرورة عدم التقاعس في مواجهة هذه الظاهرة التي تعرضت لها مجتمعات عربية.

وشدد على اهمية تكاتف الدول العربية وتماسكها في مجال محاربة هذه «الظاهرة المقيتة»، مشيرا الى ان توصيات اجتماع كبار المسؤولين وآليات تفعيلها وما تم الاتفاق عليه سيتم عرضه على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الكويت يومي الـ 13 والـ 14 من نوفمبر القادم.

وعن تجربة الكويت في مجال محاربة الارهاب شدد الخراز على ان الكويت «قديما وحديثا» ظلت مجتمعا متماسكا ومترابطا، مشيرا الى عدم انتشار هذه الظاهرة في الكويت «نظرا لوجود تنمية اجتماعية مستدامة حقيقية».