محمد راتب

أكدت مدير قسم البرامج التطوعية في «لوياك» نينار القامس أن برنامج رحلة تنزانيا (رافيا) الذي شارك فيه 14 شابا وشابة، يهدف إلى تبادل الثقافات مع القبائل الأفريقية العريقة، والقيام بنشاطات تطوعية، ليتركوا بصمتهم في المجتمع التنزاني، وتعريفه بالجهود الخيرة التي تقدمها الكويت في كل مكان، حيث إنه في كل صيف يسافر آلاف المواطنين للمتعة والسياحة في بلدان العالم وقد اعتاد الكويتيون منذ سنوات طويلة على السفر إلى بقاع المعمورة، ولذلك كان من نصيب لوياك تنظيم هذا البرنامج المميز.

وبينت أن برنامج رافيا هو برعاية بنك الكويت الوطني انطلق في 13 أغسطس الماضي واستمر حتى 20 منه، وقد شارك فيه عدد من المتطوعين الشباب بهدف تعزيز خبراتهم في مجال خدمة المجتمع، والتعرف على ثقافات جديدة ومتنوعة وتوسيع مداركهم الفكرية، لتشمل المزيد من الخبرة فيما يتعلق بشؤون وقضايا العمل الإنساني والثقافي، والحوار، وبناء الشخصية القيادية والثقة بالنفس التي يحتاجها الشباب لبناء مستقبلهم.

وذكرت القامس أن برنامج رحلة تنزانيا يحتوي على العديد من الأهداف، ويحمل برنامج الرحلة الكثير من النشاطات بالإضافة إلى أن للرحلة جانبا يرتبط بالتنمية الذاتية، وقد أسهمت الرحلة في تعريف الشباب على عادات وتقاليد تنزانيا، إلى جانب العديد من الفعاليات ومن بينها رحلة سفاري المميزة للتعرف على الحياة البرية في تنزانيا.

وأشارت إلى ان هذه الرحلات التي تنظمها لوياك وفق مبادئها تركز على أهمية التفاعل الثقافي وتوطيد التواصل والحوار بين الشعوب، الأمر الذي يعزز مبدأ السلام والذي يتفق مع رؤية لوياك «شباب مستنير من أجل السلام والرخاء»، متقدمة بالشكر لبنك الكويت الوطني لرعايته رحلة تنزانيا من منطلق رسالته الهادفة في دعم كل شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية التي تعتني بالشباب ومواكبة احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل.

واختتمت بأن لوياك منظمة غير ربحية تعمل من أجل التنمية الشاملة والمتكاملة للشباب، إذ ان لوياك تصمم وتطور العديد من البرامج لمساعدة الجيل الصاعد حتى تنمو شخصيتهم، وتنمي مهاراتهم وتقدم لهم برامج تساعدهم على التنمية الذاتية من خلال التعاون مع منظمات معروفة في هذا المجال.