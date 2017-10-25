بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن القرارات المنظمة في قطاع التعاون أثمرت، فبعد أن كانت توجد حتى العام 2016 حوالي 16 لجنة تحقيق على الجمعيات التعاونية أصبحت في العام 2017 حتى تاريخه 5 لجان فقط، مضيفة أن أرباح الجمعيات التعاونية ارتفعت بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت في العام 2014 لا تتجاوز 44 مليون دينار وصلت اليوم إلى 45 مليونا.

وبينت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات بإشهار 8 جمعيات وأصبح لكل منطقة جمعيتها التعاونية، أما بالنسبة للجان التحقيق فأوضحت أنها تعمل وفق آلية محددة وتمر بثلاث مراحل تدقيق قبل أن يتم اتخاذ القرار ويتم النظر في المخالفات وليس الأسماء.

وكشفت عن أنه تمت إحالة 8 جمعيات إلى النيابة و6 إلى التحقيق وتوجيه إنذارات بتلافي مخالفات إلى 9 جمعيات، مؤكدة أن هدف الوزارة تنظيم العمل والحفاظ على أموال المساهمين وهذا ما أدى إلى نمو في الأرباح.